Charles Hittler, Bürgermeister von Arcis-sur-Aube, tritt zur Wiederwahl an. Bild: Facebook

Hittler vs. Zielinski – Namen in Frankreichs Kommunalwahlen gehen viral

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Das kleine Dorf Arcis-sur-Aube mit 2785 Einwohnern, nördlich von Troyes, erlangte in den letzten Tagen internationale Berühmtheit. Bei den Bürgermeisterwahlen des Dorfes stehen sich zwei Kandidaten gegenüber, deren Namen an bekannte Staatsführer erinnern.

Mitte-Rechts-Politiker Charles Hittler, aktueller Bürgermeister des Dorfes, stellt sich zur Wiederwahl. Zu seinen Herausforderern gehören Antoine Renault-Zielinski sowie Annie Soucat. Die kuriose Namenskonstellation inspirierte einige Social-Media-Nutzer zu humoristischen Posts über den Wahlkampf zwischen dem ehemaligen deutschen Diktator Adolf Hitler und dem aktuellen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Einer der Herausforderer: Antoine Renault-Zielinski der Rechtsaussen-Partei «Les Patriotes». Bild: Facebook

Sein ganzes Leben lang habe es gelegentlich Witze über seinen Namen gegeben, erzählt Bürgermeister Hittler gegenüber BBC. «Manchmal haben Leute Schnurrbärte auf meine Wahlplakate gezeichnet. Das war nie ein grosses Problem. Aber jetzt gerät es ausser Kontrolle. Ich habe Online-Artikel gesehen, in denen es heisst: ‹37 Prozent der Einwohner von Arcis sind Hitler-Anhänger!› Meine Frau ist völlig aufgelöst.»

Seine Familie stamme aus dem nördlichen Elsass. Sein Vater, ein Schäfer, sei während des Zweiten Weltkriegs im Rahmen eines Zwangsarbeitsprogramms nach Deutschland gebracht worden, erklärt Hittler der BBC. Zwar sei seinen Eltern eine Namensänderung nahe gelegt worden, jedoch seien der Aufwand sowie die Kosten zu hoch gewesen. «Alle sagten: ‹Ihr müsst euren Namen ändern.›»

Charles Hittler selbst hätte den Namen behalten, weil der Name, wenn man bekannt ist, keine grosse Rolle mehr spiele. Menschen würden die Person hinter dem Namen sehen. «Für meine Bekannten war ich einfach Monsieur Charles», antwortet Hittler der BBC auf die Namensfrage.

Hittlers Herausforderer, Antoine Renault-Zielinski, erhielt den zweiten Teil seines Namens von seiner polnischen Mutter. Mit dem ukrainischen Präsidenten sei er jedoch nicht verwandt, erzählte er BFMTV.

Im zweiten Wahlgang am Sonntag wird entschieden, welchen Namen Arcis-sur-Aubes Bürgermeister trägt – Hittler, Renault-Zielinski oder Soucat. (nil)