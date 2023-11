US-Jet über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt

Militärflugzeug mit über 20 Menschen an Bord in Australien abgestürzt – mindestens 3 Tote

Ein US-Militärflugzeug ist nach Angaben der US-Streitkräfte bei einem Übungsflug über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt. Die Ursache werde derzeit untersucht, hiess es in einer Mitteilung der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) am Samstagabend. Man könne jedoch mit Sicherheit sagen, dass das Flugzeug in einem Trainingseinsatz gewesen sei und es keine Hinweise auf feindliche Aktivitäten gebe. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitagabend.

Robert De Niros Produktionsfirma wegen Diskriminierung verurteilt

Ein Gericht in New York hat die Produktionsfirma von Oscar-Preisträger Robert De Niro wegen Geschlechterdiskriminierung verurteilt. Eine Jury in New York befand am Donnerstag, dass die Agentur des 80-jährigen Hollywood-Stars haftbar ist und mehr als 1,2 Millionen Dollar (1,1 Millionen Euro) an eine Frau bezahlen muss, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.