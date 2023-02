Spionage-Ballon startete von chinesischer Insel Hainan

Wie China mit der Ballonaffäre umgeht – und was das mit den Beziehungen zu den USA macht

Ein US-Kampfflugzeug hatte den Ballon am 4. Februar vor der Küste South Carolinas abgeschossen. China hatte die Spionagevorwürfe der USA zurückgewiesen und von einem Forschungsballon gesprochen, der durch «höhere Gewalt» vom Kurs abgekommen sei.

Analysten untersuchten dem Bericht zufolge nun die Möglichkeit, dass China mit seinem «Überwachungsgerät» nicht absichtlich in das amerikanische Kernland eindringen wollte.

Das US-Militär hat die Route des abgeschossenen chinesischen Ballons einem Medienbericht zufolge bereits seit seinem Start verfolgt. Der Ballon sei schon gut eine Woche beobachtet worden, bevor er Ende Januar in den US-Luftraum eingedrungen sei, berichtete die «Washington Post» am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf mehrere US-Beamte, die anonym bleiben wollten. Der Ballon startete demnach von seinem Heimatstützpunkt auf der südchinesischen Insel Hainan.

Die frühere US-amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley hat ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 verkündet. Es sei an der Zeit für eine neue Generation von Führungskräften, sagte die Republikanerin am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einem Video.