wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
USA

Trump wirbt vor Wahlen in Ungarn für Viktor Orban

«Wählt Orban»: Trump mischt sich in Ungarn-Wahlkampf ein

10.04.2026, 06:4510.04.2026, 06:45

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut in den ungarischen Wahlkampf eingemischt und Werbung für Regierungschef Viktor Orban gemacht. «GEHT RAUS UND WÄHLT VIKTOR ORBAN», schrieb Trump mit Blick auf die Wahl am Sonntag auf der Plattform Truth Social. Orban sei ein «wahrer Freund, Kämpfer und GEWINNER».

epaselect epa12510905 US President Donald Trump (L) welcomes Hungarys Prime Minister Viktor Orban (R) to the White House in Washington DC, USA, 07 November 2025. The two are expected to discuss trade ...
Donald Trump wirbt auf Social Media für Viktor Orban.Bild: keystone

Trump, der regelmässig andere europäische Länder kritisiert, betonte zudem: «ICH STEHE VOLL UND GANZ HINTER IHM!» In dieser Woche war bereits US-Vizepräsident JD Vance als Wahlkampfunterstützung für Orban nach Ungarn gereist.

Interview
«Kann schnell gehen»: So wird Orbán trotz unfairem Vorteil abgewählt

Rechtspopulist Orban gilt als Verbündeter Trumps. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag droht ihm Umfragen zufolge eine Niederlage. Die meisten Umfragen sehen die Tisza-Partei seines Herausforderers Peter Magyar deutlich vor der Fidesz-Partei von Orban liegen. In der EU steht der rechtspopulistische Regierungschef wegen des Abbaus von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Kritik. Auffallend ist auch seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Narrative er in den von ihm kontrollierten Medien verbreiten lässt. (dab/sda/dpa)

Mehr aus Ungarn:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
J.D. Vance findet in Ungarn, die EU mische sich zu sehr in die Wahlen ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
«Artemis 2»-Crew bereitet sich auf Erd-Landung vor
Die vier Crewmitglieder der «Artemis 2»-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor.
Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte: Kanada könne «gar nicht stolzer auf euch sein», sagte er.
Zur Story