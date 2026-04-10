«Wählt Orban»: Trump mischt sich in Ungarn-Wahlkampf ein

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US-Präsident Donald Trump hat sich erneut in den ungarischen Wahlkampf eingemischt und Werbung für Regierungschef Viktor Orban gemacht. «GEHT RAUS UND WÄHLT VIKTOR ORBAN», schrieb Trump mit Blick auf die Wahl am Sonntag auf der Plattform Truth Social. Orban sei ein «wahrer Freund, Kämpfer und GEWINNER».

Donald Trump wirbt auf Social Media für Viktor Orban. Bild: keystone

Trump, der regelmässig andere europäische Länder kritisiert, betonte zudem: «ICH STEHE VOLL UND GANZ HINTER IHM!» In dieser Woche war bereits US-Vizepräsident JD Vance als Wahlkampfunterstützung für Orban nach Ungarn gereist.

Rechtspopulist Orban gilt als Verbündeter Trumps. Bei den Parlamentswahlen am Sonntag droht ihm Umfragen zufolge eine Niederlage. Die meisten Umfragen sehen die Tisza-Partei seines Herausforderers Peter Magyar deutlich vor der Fidesz-Partei von Orban liegen. In der EU steht der rechtspopulistische Regierungschef wegen des Abbaus von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Kritik. Auffallend ist auch seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Narrative er in den von ihm kontrollierten Medien verbreiten lässt. (dab/sda/dpa)