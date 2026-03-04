sonnig12°
DE | FR
burger
International
USA

Überraschende Wendung: US-Generalstabschef ändert Taktik im Iran

US-Generalstabschef ändert Strategie: «Immer tiefer ins Landesinnere»

04.03.2026, 17:1304.03.2026, 17:13
Defense Secretary Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Dan Caine, speak during a press briefing at the Pentagon, Wednesday, March 4, 2026, in Washington. (AP Photo/Konstantin To ...
Kriegsminister Pete Hegseth (links) und Generalstabschef Dan Caine.Bild: keystone

Nach seiner ersten Offensive gegen die Führung in Teheran will das US-Militär seine Taktik im Iran ändern.

US-Generalstabschef Dan Caine erklärte auf einer Pressekonferenz in Washington, die Streitkräfte hätten die Lufthoheit über die südliche Flanke der iranischen Küste erlangt. Nun sollten US-Streitkräfte immer tiefer in iranisches Territorium eindringen.

Das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) wolle am vierten Tag seit Beginn der gemeinsamen US-israelischen Offensive von grossen, gezielten Angriffen mit Fernkampfwaffen zu Präzisionsschlägen wechseln, sagte Caine weiter. Dabei sollen auch sogenannte Hellfire-Raketen zum Einsatz kommen und das Tempo erhöht werden.

Generalstabschef verweigert Auskunft über Munitionsvorrat

Konkrete Angaben zum verbliebenen Munitionsvorrat verweigerte der Generalstabschef. «Wir verfügen über genügend Präzisionsmunition für die anstehende Aufgabe», sagte er lediglich. Aus Gründen der operativen Sicherheit wolle er keine Mengen nennen.

Bislang verfolgt das US-Militär nach eigener Darstellung drei zentrale Ziele:

  • Die Zerstörung des iranischen Raketensystems zum Schutz der USA und ihrer Partner in der Region,
  • die Zerstörung oder massive Schwächung der iranischen Marine,
  • die Verhinderung eines schnellen Wiederaufbaus der militärischen Fähigkeiten des Iran.

Wie weit die USA bei der Erfüllung dieser Ziele gekommen sind, ist noch offen. Laut Aussagen von Minister Peter Hegseth hätten US-Streitkräfte bereits 17 iranische Schiffe zerstört. Darunter soll unter anderem die «IRIS Dena» sein – eine der modernsten Fregatten des Irans.

Das Video dazu:

Hegseth bestätigt: Iranisches Kriegsschiff mit Torpedo versenkt, mindestens 80 Tote

(sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Passagiere kehren zurück aus Abu Dhabi
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
«Jeder Bürger hat eine Eigenverantwortung»: EDA informiert über festsitzende Schweizer
Der für Donnerstag geplante Rückflug mit der Swiss von Maskat im Oman nach Zürich ist ausgebucht. In verschiedenen Golfstaaten befinden sich noch rund 5200 Reisende, wie am Mittwoch an einem Point de Presse des Bundes mitgeteilt wurde. Über weitere Ausreiseflüge ist im Moment nichts bekannt.
Zur Story