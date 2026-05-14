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WM-Finale in den USA 2026: Diese Stars treten auf

Diese Stars treten beim WM-Finale in den USA auf

Neuer Vorstoss der Fifa bei der WM im Sommer. Für die Fans dürfte das ein Highlight werden.
14.05.2026, 09:3718.05.2026, 09:19
Ein Artikel von
t-online

Beim Finale der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 am 19. Juli im MetLife Stadium in New York wird es erstmals eine Halbzeitshow geben. Madonna, Shakira und die südkoreanische K-Pop-Gruppe BTS treten als Hauptacts auf. Das hat der Weltverband Fifa am Donnerstag bekannt gegeben.

epa12929294 Colombian singer Shakira performs during a concert on Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil, 02 May 2026. EPA/ANDRE COELHO
Shakira tritt als Hauptact auf.Bild: keystone

Für die künstlerische Leitung ist Coldplay-Sänger Chris Martin verantwortlich. Er entwickelt das Konzept für den Auftritt der Musikstars und koordiniert ihn. Fifa-Präsident Gianni Infantino schrieb bei Instagram: «Dies wird ein historischer Moment für die Fifa-Weltmeisterschaft und eine Show, die dem grössten Sportereignis der Welt gerecht wird.»

Zum dritten Mal nach 2010 und 2014: So klingt der neue WM-Song von Shakira

Als Vorlage diente die Copa-America-Endspielshow 2024 in Miami. Shakira war damals in der Halbzeitpause im Hard Rock Stadium aufgetreten. Rund um das Finalwochenende plant die Fifa zudem Veranstaltungen am New Yorker Times Square.

Das Turnier beginnt am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko – mit 48 Mannschaften die bislang grösste WM-Ausgabe.

USA verzichten bei WM-Zuschauern auf Kaution bei Einreise

Verwendete Quellen:

  • Mit Material der Nachrichtenagentur SID
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54 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Conny 56
14.05.2026 10:26registriert April 2024
Alle diese Interpreten sollten absagen. Begründung, Trump!
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Büetzer
14.05.2026 10:29registriert März 2017
Absolut unnötig. ( Auch wenn die Künstler eigentlich okay wären)
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Bert Stein
14.05.2026 09:46registriert November 2020
Stimmt, irgendwann sind ja diese Trumpino-Spiele.
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