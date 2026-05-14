Diese Stars treten beim WM-Finale in den USA auf

Neuer Vorstoss der Fifa bei der WM im Sommer. Für die Fans dürfte das ein Highlight werden.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Beim Finale der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 am 19. Juli im MetLife Stadium in New York wird es erstmals eine Halbzeitshow geben. Madonna, Shakira und die südkoreanische K-Pop-Gruppe BTS treten als Hauptacts auf. Das hat der Weltverband Fifa am Donnerstag bekannt gegeben.

Shakira tritt als Hauptact auf. Bild: keystone

Für die künstlerische Leitung ist Coldplay-Sänger Chris Martin verantwortlich. Er entwickelt das Konzept für den Auftritt der Musikstars und koordiniert ihn. Fifa-Präsident Gianni Infantino schrieb bei Instagram: «Dies wird ein historischer Moment für die Fifa-Weltmeisterschaft und eine Show, die dem grössten Sportereignis der Welt gerecht wird.»

Als Vorlage diente die Copa-America-Endspielshow 2024 in Miami. Shakira war damals in der Halbzeitpause im Hard Rock Stadium aufgetreten. Rund um das Finalwochenende plant die Fifa zudem Veranstaltungen am New Yorker Times Square.

Das Turnier beginnt am 11. Juni in den USA, Kanada und Mexiko – mit 48 Mannschaften die bislang grösste WM-Ausgabe.

Verwendete Quellen: