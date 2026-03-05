Bild: keystone

Trump entlässt Heimatschutzministerin Kristi Noem

In einer überraschenden Ankündigung auf seiner Plattform Truth Social hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend eine bedeutende personelle Weichenstellung in seinem Kabinett bekannt gegeben. Zum 31. März 2026 wird der Senator aus Oklahoma, Markwayne Mullin, das Amt des Ministers für Innere Sicherheit (DHS) übernehmen.

Bild: truthsocial

Die bisherige Amtsinhaberin Kristi Noem verlässt ihren Posten nach einer Amtszeit, die Trump als äusserst erfolgreich bezeichnete. Insbesondere ihre harte Linie an der Grenze hob der Präsident hervor. Doch Noem wird der Administration erhalten bleiben: Sie übernehme die Leitung einer neuen Sicherheitsinitiative namens «The Shield of the Americas.» (val)

