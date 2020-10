Rocklegende Eddie Van Halen stirbt im Alter von 65 Jahren

Trump verharmlost Corona weiter – die Amerikaner finden es nicht so toll

Vieles deutet darauf hin, dass Donald Trump schwer an Covid-19 erkrankt ist. Der Präsident aber tut so, als wäre alles kein Problem. Vier Wochen vor der Wahl will er keine Schwäche zeigen.

Was nicht sein darf, kann nicht sein. Nach dieser Devise hat Donald Trump immer gelebt. Er tut es nun auch, nachdem das Coronavirus ihn voll erwischt und ins Spitalbett gezwungen hat. Nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus am Montag veröffentlichte der Präsident ein bizarres Video, in dem er die Amerikaner aufforderte, sich nicht vor dem Virus zu fürchten.

Vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl liegt Trump in den Umfragen deutlich hinter seinem Herausforderer Joe Biden zurück. Der 73-jährige, …