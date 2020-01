International

Trump unter Druck: Demokraten veröffentlichen Fotos in Ukraine-Affäre



Bild: AP

US-Demokraten veröffentlichen weitere Materialien in Ukraine-Affäre

Nach Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump im Senat haben die Demokraten im Repräsentantenhaus neue Materialien in der Ukraine-Affäre veröffentlicht. Dabei gehe es um Materialien, die der Geschäftsmann Lev Parnas dem Geheimdienstausschuss übergeben hatte.

Das teilte der Ausschussvorsitzende Adam Schiff in einem am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben mit. Schiff ist der führende Anklagevertreter des Repräsentantenhauses im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump, das am Donnerstag formell begonnen hatte.

Parnas ist ein Geschäftspartner von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani. Er soll bei dessen Bemühungen, in der Ukraine belastendes Material zu Trumps politischem Rivalen Joe Biden zu finden, eine zentrale Rolle gespielt haben.

Bild: AP

Nicht ohne Zustimmung

«Präsident Trump wusste genau, was vorging», hatte Parnas dem Sender MSNBC am Mittwoch gesagt. «Ich hätte nichts ohne die Zustimmung von Rudy Giuliani oder dem Präsidenten getan.» Trump sagte daraufhin, er kenne Parnas nicht. «Ich glaube nicht, dass ich jemals mit ihm gesprochen habe.»

Unter den nun veröffentlichten Materialien ist ein Foto, das einen Tisch zeigt, auf dem eine Sitzkarte mit Parnas Namen neben einer mit dem von Präsident Trump ist - Menschen sind darauf allerdings nicht zu sehen.

Ausserdem ist eine vom Präsidenten und von First Lady Melania Trump unterzeichnete Grusskarte an Parnas zu sehen, in der die beiden ihm für seine Freundschaft danken.

Weiteres Fotos

Ein weiteres Foto zeigt Trump und Parnas gemeinsam, Parnas reckt dabei den Daumen seiner linken Hand nach oben. Trump hatte am Donnerstag gesagt, es gebe von diversen Veranstaltungen etliche solcher Bilder von ihm mit anderen Leuten. Mehrere weitere Fotos zeigen Parnas gemeinsam mit Giuliani.

Unter den Materialien sind ausserdem zahlreiche Textnachrichten zwischen Parnas und Derek Harvey, einem Mitarbeiter von Devin Nunes, dem ranghöchsten Republikaner im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses. Demnach waren Parnas und Harvey zwischen Februar und Mai vergangenen Jahres in engem Kontakt und haben sich mehrfach zu Treffen oder Gesprächen verabredet. (sda/dpa)

