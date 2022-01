Joe und Jill Biden in Washington. Bild: keystone

Jill und Joe Biden haben wieder ein neues Haustier

Nur wenige Wochen nach dem Einzug von Schäferhund Commander ist nun auch Katze Willow ins Weisse Haus gezogen. Die Bidens haben sich ein weiteres Haustier angeschafft.

Das Weisse Haus hat eine neue vierbeinige Bewohnerin: Die Familie von US-Präsident Joe Biden nahm eine Katze namens Willow auf, wie der Sprecher von Präsidentengattin Jill Biden , Michael LaRosa, am Freitag mitteilte.

Auf Bildern, die die First Lady bei Twitter veröffentlichte, liegt die grau-weiss gestreifte Katze mit den grünen Augen auf einem roten Teppich im Präsidentensitz. Das neue Haustier der Bidens scheint sich schon richtig wohlzufühlen. Das bestätigte auch LaRosa. «Willow lebt sich im Weissen Haus ein, mit ihrem Lieblingsspielzeug, Leckereien und viel Platz zum Schnuppern und Erkunden.»

Zudem erklärte er, dass Willow von einem Bauernhof im US-Bundesstaat Pennsylvania stammt. Die First Lady habe sich dort mit dem Kätzchen bereits im Jahr 2020 angefreundet, als sie dort an einer Wahlkampfveranstaltung teilnahm. Willow sei auf die Bühne gesprungen – daraufhin habe die Präsidentengattin das Tier sofort in ihr Herz geschlossen.

Eine besondere Verbindung

«Willow hat Dr. Biden sehr beeindruckt», sagte LaRosa. Auch der Besitzer des Bauernhofs habe die Verbindung zwischen den beiden bemerkt und einem Umzug Willows ins Weisse Haus zugestimmt.

Bereits im vergangenen Frühjahr hatte die 70-Jährige angekündigt, dass bald eine Katze bei ihnen einziehen wird. Schon damals dürfte es sich dabei um die kleine Willow gehandelt haben. Statt dem Kätzchen bekamen die Bidens im Dezember dann erst einmal einen neuen Hund, einen Schäferhund namens Commander. Wenige Wochen später zog Willow nach.

Joe Biden hatte nach Amtsantritt seine zwei Deutschen Schäferhunde Major und Champ mit ins Weisse Haus gebracht. Champ starb im Sommer. Major machte Schlagzeilen, weil es zu Zwischenfällen mit Mitarbeitern des Weissen Hauses kam – unter anderem soll er ein Mitglied aus Bidens Sicherheitsteam gebissen haben. Der Hund lebt nun hauptsächlich im Haus der Familie in Wilmington.

Verwendete Quellen:

Nachrichtenagentur dpa

Twitter: Profil von Jill Biden

((rix,t-online,dpa ))