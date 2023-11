Verurteilter Kindermörder in Texas hingerichtet

Ein Mörder wurde in Texas hingerichtet – er hatte ein fünfjähriges Mädchen entführt, ermordet und verbrannt.

Ein in Texas verurteilter Mörder wurde am Donnerstagabend in der Strafvollzugsanstalt in Huntsville im US-Bundesstaat Texas per Giftspritze hingerichtet. Der 53-jährige David Renteria wurde wegen des Mordes an einem fünfjährigen Mädchen zum Tode verurteilt.

David Renteria hatte 2001 ein fünfjähriges Mädchen umgebracht. Bild: keystone

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Alexandra Flores, das jüngste von acht Kindern, am 18. November 2001 während eines Weihnachtseinkaufs in einem Walmart in El Paso war, als sie aus dem Geschäft entführt wurde. Renteria habe sie erwürgt und danach ihren Körper verbrannt, hiess es in der Anklage. Ihre Leiche wurde am nächsten Tag in einer Gasse etwa 25 Kilometer von dem Geschäft entfernt gefunden.

Vor seiner Hinrichtung betete Renteria, sang und bat um Vergebung in einer Erklärung. «Ich entschuldige mich für all das Unrecht, das ich begangen habe. Und für diejenigen, die meinen Tod gefordert haben, die mich gleich ermorden werden, vergebe ich euch», sagte er in der Erklärung. Elf Minuten nach Beginn der Verabreichung eines starken Beruhigungsmittels wurde er für tot erklärt. (t-online/aj)