US-Häftling in Zelle vergessen: Bei lebendigem Leib von Wanzen «aufgefressen»

Ein schreckliches Schicksal erlitt ein Häftling im US-Bundesstaat Georgia. Wie eine Autopsie ergab, starb er an Verwahrlosung. Offenbar wurde er in seiner Zelle einfach vergessen.

Als die Gefängniswärter Lawshawn Thompson leblos in seiner Zelle auffinden, bietet sich ihnen ein fürchterlicher Anblick. Ohne Wasser, ohne Essen, ohne Medikamente und in völlig verwahrlostem Zustand hatte der Insasse vegetiert und war schliesslich auf dem Fussboden zusammengebrochen. Zudem lag Thompson in seinen eigenen Exkrementen. Um ihn herum hatten sich Bettwanzen, Läuse und anderes Ungeziefer breit gemacht.

Lashawn Thompson starb verwahrlost in einem Gefängnis in Atlanta. Screenshot: Democracy NOW/YouTube

So schildert es Michael Harper, der Anwalt der Familie von Lashawn Thompson, gegenüber US-Medien. «Lashwan wurde im Juni verhaftet in eine Zelle gesteckt und dort zum Sterben zurückgelassen.» Im Juni 2022 hatte die Polizei Thompson wegen des Vorwurfs der minderschweren Körperverletzung verhaftet. Drei Monate später war der 35-jährige Afroamerikaner tot.

Der Fall sorgt in den USA landesweit für Aufsehen, wirft er doch ein düsteres Licht auf das US-Justizsystem. Als Thompson schliesslich aufgefunden wurde, bot sich den Anwesenden einen grauenhaftes Bild. Sein Körper war mit Ungeziefer und Exkrementen regelrecht übersät, wie Fotos belegen, die Anwalt Harper veröffentlichte.

Autopsie bestätigt «schweren Insektenbefall des Körpers»

Eine Vollzugsbeamtin weigerte sich demnach sogar, lebenserhaltende Massnahmen wie eine Herzmassage durchzuführen, obwohl dies in solchen Fällen Vorschrift ist. Die Frau erlitt angesichts des völlig verwahrlosten Gefangenen in der heruntergekommenen Zelle einen Schock.

Eine von den Behörden in Auftrag gegebene Autopsie ergab zunächst, dass Thompson unter ungeklärten Umständen zu Tode kam. Seine Familie erwirkte daraufhin eine weitere Untersuchung der Leiche, diesmal von einem unabhängigen Pathologen – und der fand eine Ursache.

«Lashawn Thompsons Tod resultierte aus extremer Verwahrlosung, einer unbehandelten Schizophrenie, schlechten Lebensbedingungen, mangelnder Hygiene, schwerem Insektenbefall des Körpers, Dehydrierung und einem rapiden Gewichtsverlust», schrieb der Mediziner Roger A. Mitchell Jr. in seinem Obduktionsbericht.

Als Thompson am 12. Juni in die Haftanstalt eingeliefert wurde, wog er 82 Kilogramm. Bei der ersten Autopsie, die am 14. September stattfand, wog er nur noch 67 Kilo. Der Häftling ist also verdurstet, verhungert und wurde von «Bettwanzen aufgefressen», wie sein Anwalt mitteilte. «Dieser Mann erlitt einen unvorstellbaren Tod», sagte Ben Crump, ein anderer Anwalt, der die Familie in dem Fall ebenfalls vertritt.

Das alles geschah, obwohl zwei Justizvollzugsbeamte die Gefängnisleitung laut Protokoll mehrfach auf die unhaltbaren Zustände in Thompsons Zelle hinwiesen. Noch fünf Tage vor seinem Tod informierten sie einen Vorgesetzten darüber, dass es dem Häftling gesundheitlich schlecht gehe und er in medizinische Behandlung müsse. Dennoch wurde Thompson offenbar einfach vergessen.

Behörde räumt schlechte Bedingungen in Haftanstalt ein

Wie das Magazin «Insider» berichtet, ist Thompson nicht der einzige Todesfall in dem Gefängnis. Demnach starben allein im Jahr 2022 im Fulton County Jail 15 Insassen, eine auffallend hohe Zahl, die die US-Strafverteidigerin Sarah Flack laut «Insider» für «astronomisch» hält.

Das Büro des Fulton County Sheriffs bestätigte die problematischen Zustände in der Einrichtung inzwischen und nannte als Gründe für die hohe Zahl an verstorbenen Häftlingen unter anderem eine «marode Infrastruktur, Überbelegung, gewalttätige Auseinandersetzungen unter den Gefangenen und Infektionskrankheiten.»

Thompsons Familie fordert, dass der Tod ihres Angehörigen als Mord eingestuft, die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und die Haftanstalt geschlossen wird bis sich die Verhältnisse dort bessern. (t-online, cc)