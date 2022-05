Der Südwesten der USA leidet bereits seit Wochen unter mehreren Waldbränden, die nach Angaben der Behörden durch die anhaltende Trockenheit begünstigt werden. Am schlimmsten betroffen ist derzeit der Bundesstaat New Mexico. (aeg/sda/dpa)

«Die Vegetation ist so trocken, dass es für das Feuer einfach ist, sich sehr schnell auszubreiten», sagte er. Medienberichten zufolge mussten Hunderte Anwohner ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt worden sei aber bislang niemand. Die Feuerwehr sei die Nacht über im Einsatz gewesen.

Angefacht von starkem Pazifik-Wind hätten sich die Flammen rasch ausgebreitet, sagte der Chef der zuständigen Feuerschutzbehörde von Orange County, Brian Fennessy, am Mittwochabend (Ortszeit). Bis zum Abend habe das sogenannte Coastal Fire rund 20 Häuser zerstört. Über die mögliche Ursache wurde zunächst nichts bekannt.

Verheerender Brand in Laguna Niguel.

Verheerender Brand in Laguna Niguel. Bild: keystone

Wie du ohne Flug zum Surfen kommst – die besten Spots in und um die Schweiz

Russische Armee will Evakuierung, Selenskyj zuversichtlich – das Nachtupdate ohne Bilder

Finnland (und bald Schweden) wollen in die Nato – 5 Fragen, die sich jetzt stellen

Inderin will Enkel und verklagt Sohn und Schwiegertochter

Brand zerstört millionenschwere Villen in Kalifornien

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

YB-Fans sollen SBB-Extrazug demoliert haben – Auseinandersetzungen vor Spiel in Luzern

Inderin will Enkel und verklagt Sohn und Schwiegertochter

Eine Inderin hat ihren Sohn und ihre Schwiegertochter verklagt, weil diese keine Kinder haben. Die Klägerin fordert vor dem Gericht in der Stadt Haridwar, dass ihr Sohn und dessen Frau innerhalb eines Jahres en Kind bekommen oder stattdessen eine Entschädigung von 50 Millionen Rupien (613 000 Euro) zahlen, wie das indische Rechtsportal «Bar and Bench» am Donnerstag berichtete. Die Frau argumentierte demnach, dass das Paar sie mit ihrer Kinderlosigkeit seelisch foltere.