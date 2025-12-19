Trump schliesst Deal mit Novartis und Roche ab – Medikamentenpreise sollen sinken
PRESIDENT TRUMP: "As of today, 14 out of the 17 largest pharmaceutical companies... have now agreed to drastically lower drug prices for their American patients... This represents the greatest victory for patient affordability in the history of American health care, by far." pic.twitter.com/5BhzQvlFi0— Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 19, 2025
US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend in einer Pressekonferenz im Weissen Haus angekündigt, dass die Medikamentenpreise in den USA drastisch sinken würden. 14 der 17 grossen globalen Pharma-Konzerne hätten zugestimmt, ihre Preisgestaltung dementsprechend anzupassen. Darunter sind auch die Schweizer Firmen Novartis und Roche.
Die Direktoren der beiden Konzerne waren bei der Konferenz anwesend. Trump sagte: «Das wird einen riesigen Effekt auf das Gesundheitssystem haben.» Insbesondere bedankte er sich persönlich beim Novartis-CEO Vasant Narasimhan.
(cpf)