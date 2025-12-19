Trump schliesst Deal mit Novartis und Roche ab – Medikamentenpreise sollen sinken

Nebel
US-Deal mit Novartis und Roche: Medikamentenpreise sollen sinken

19.12.2025, 20:5419.12.2025, 20:54

US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend in einer Pressekonferenz im Weissen Haus angekündigt, dass die Medikamentenpreise in den USA drastisch sinken würden. 14 der 17 grossen globalen Pharma-Konzerne hätten zugestimmt, ihre Preisgestaltung dementsprechend anzupassen. Darunter sind auch die Schweizer Firmen Novartis und Roche.

Die Direktoren der beiden Konzerne waren bei der Konferenz anwesend. Trump sagte: «Das wird einen riesigen Effekt auf das Gesundheitssystem haben.» Insbesondere bedankte er sich persönlich beim Novartis-CEO Vasant Narasimhan.

(cpf)

