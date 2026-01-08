bedeckt
Frankreich: Macron wirft USA vor, sich von Verbündeten abzuwenden

Macron wirft USA vor, sich von einigen Verbündeten abzuwenden

08.01.2026, 14:5208.01.2026, 15:25

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den USA vorgeworfen, gewissen Partnern den Rücken zuzukehren.

French President Emmanuel Macron delivers a speech to French ambassadors Thursday, Jan. 8, 2026 at the Elysee Palace in Paris. (AP Photo/Michel Euler, Pool) France Macron
Der französische Präsident Emmanuel Macron.Bild: keystone

«Die USA sind eine etablierte Macht, die sich aber progressiv von einigen ihrer Verbündeten abwenden und sich von internationalen Regeln lösen, die sie noch vor Kurzem beworben haben», sagte Macron vor französischen Botschafterinnen und Botschaftern in Paris. Als Beispiele nannte er den Handel sowie «Sicherheitselemente».

Macron sagte: «Wir entwickeln uns in einer Welt der Grossmächte mit einer echten Versuchung, sich die Welt aufzuteilen.» Was in den vergangenen Monaten und Tagen geschehen sei, schmälere diese Feststellung nicht. Macron nannte in seinen Ausführungen explizit auch China und Russland. Er mahnte, alle Instanzen, in denen man gemeinsame Fragen klären und zusammenarbeiten könne, würden geschwächt.

«Es besteht das Risiko, dass unser Europa geschwächt wird, das angesichts dieser Brutalität und dem Gesetz des Stärkeren der letzte Ort sein wird, an dem wir weiterhin die Spielregeln in Erinnerung rufen, die die anderen nicht mehr einhalten», warnte Macron. (sda/dpa)

