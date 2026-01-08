bedeckt-1°
DE | FR
burger
International
USA

USA: US-Präsident Donald Trump will US-Waffenproduktion ankurbeln

«Traum-Militär»: Trump will US-Waffenproduktion ankurbeln

08.01.2026, 08:0608.01.2026, 08:06

US-Präsident Donald Trump kritisiert eine aus seiner Sicht schleppende Produktion in den US-Rüstungsunternehmen und übt Druck auf die Industrie aus. Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten.

President Donald Trump speaks to House Republican lawmakers during their annual policy retreat, Tuesday, Jan. 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
Donald Trump ist im zweiten Jahr seiner zweiten Amtszeit als Präsident der USA.Bild: keystone

Die Massnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfliesst, erfolgten «auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung», schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Nach seiner Vorstellung sollen Manager solcher Unternehmen zudem nicht mehr als fünf Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen dürfen. So will Trump ein Einlenken bewirken.

Zunächst war unklar, wie der US-Präsident die Verbote durchsetzen möchte und ob er überhaupt derartige Vorhaben in die Tat umsetzen darf. Er erliess am Mittwoch eine Anordnung, in der es hiess: «Unsere Nation kann nur dann in Frieden leben, wenn wir Stärke bewahren.» Trump kritisierte, die Rüstungsindustrie habe in den vergangenen Jahren falsche Prioritäten gesetzt – sie sei verleitet worden, die Renditen für Investoren «über die Bedürfnisse unserer Soldaten zu stellen».

Prinzip «Frieden durch Stärke» – «Traum-Militär»

Die zweite Amtszeit Trumps – er ist am 20. Januar ein Jahr im Amt – ist geprägt von einem starken Fokus auf Militäreinsätzen und dem Prinzip «Frieden durch Stärke». Das Verteidigungsministerium ist in «Kriegsministerium» umbenannt worden. Zuletzt hatten die USA in einer Militäroperation den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro gefangengenommen. Sie werfen ihm vor, die USA mit Drogen überschwemmt zu haben.

President Nicolas Maduro joins a rally marking the anniversary of the Battle of Santa Isabel, which took place during Venezuela&#039;s 19th-century Federal War, in Caracas, Venezuela, Wednesday, Dec. ...
Nicolás Maduro war bis anhin Machthaber in Venezuela.Bild: keystone

Trump: mehr Militärbudget im Jahr 2027

Trump schrieb ausserdem auf Truth Social, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 nicht auf 1 Billion Dollar, sondern auf 1,5 Billionen Dollar festgesetzt werden solle. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem «Traum-Militär», das man aufbauen wolle.

Der US-Präsident forderte, dass «neue und moderne» Produktionsanlagen gebaut werden müssten – «sowohl für die Lieferung und Wartung dieser wichtigen Ausrüstung als auch für die Herstellung der neuesten Modelle zukünftiger Militärausrüstung». Sobald die «Probleme» gelöst seien, wolle er Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe wieder genehmigen und die Deckelung von Managergehältern aufheben.

Für gewöhnlich dienen Dividendenausschüttungen und Aktienkäufe dazu, Anlegern Investitionen in Unternehmen attraktiver zu gestalten, überschüssiges Kapital an Aktionäre zurückzugeben und den Aktienkurs der Unternehmen zu stützen. Kritiker monieren dagegen, dass dadurch Mittel für langfristige Investitionen, Forschung oder den Ausbau von Produktionskapazitäten fehlen können. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Venezuela-Krise im Januar 2019
1 / 19
Die Venezuela-Krise im Januar 2019
In ganz Venezuela protestiert das Volk gegen das Maduro-Regime.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Angriff auf Venezuela
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Vom Iran bis Libyen – 9 US-Interventionen und ihre Folgen
Offene militärische Invasion oder verdeckte Operation – die USA haben eine lange Geschichte von Interventionen zur Absetzung von nicht genehmen Regierungen. Meist nicht zum Wohle des betroffenen Landes.
Die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Soldaten ist nicht das erste Mal, dass Washington einen ausländischen Regierungschef gewaltsam von der Macht entfernt hat. Und bereits droht Präsident Donald Trump seinem kolumbianischen Amtskollegen Gustavo Petro, es könnte ihm ebenso ergehen wie Maduro. Die USA waren nie zimperlich bei der Durchsetzung ihrer strategischen und ökonomischen Interessen – und mischten sich dafür auch in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ein.
Zur Story