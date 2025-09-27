Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt

Voriges Jahr um diese Zeit musste Donald Trump noch damit rechnen, seinen Lebensabend im Gefängnis zu verbringen. Nun räumt er ab – und seine Familie gleich mit.

Martin Küper / t-online

Ein Artikel von

Die Familie von Donald Trump profitiert finanziell massiv von dessen Präsidentschaft. Seit der Wahl Trumps im November hat sich das Vermögen der Familie auf schätzungsweise zehn Milliarden US-Dollar verdoppelt, wie das Wirtschaftsmagazin «Forbes» berichtet. Besonders profitabel sind demnach die Aktivitäten der Trumps im Bereich Kryptowährungen.

Die «Forbes»-Angaben beziehen sich auf Donald und Melania Trump, deren Tochter Ivanka und ihren Mann Jared Kushner sowie auf die Trump-Söhne Eric, Donald Jr. und den jüngsten Spross Barron Trump.

So haben sich die Vermögen der Trumps laut «Forbes» im Einzelnen entwickelt:

Donald und Melania Trump

Allein der US-Präsident und seine Gattin haben ihr Vermögen laut «Forbes» im vergangenen Jahr um drei Milliarden auf nun etwa 7,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Auf der «Forbes»-Liste der reichsten Menschen der Welt hat Trump seine Position demnach um 118 Plätze verbessert und steht nun auf Platz 201. Mit etwa zwei Milliarden Dollar geht der grösste Teil des Zuwachses laut «Forbes» auf Trumps Investitionen in Kryptowährungen zurück.

Allein der US-Präsident und seine Gattin haben ihr Vermögen laut «Forbes» im vergangenen Jahr um drei Milliarden auf nun etwa 7,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Bild: keystone

Weitere 500 Millionen Dollar konnte Trump sparen, weil ein Gericht eine Betrugsstrafe gegen ihn in dieser Höhe einkassierte. Weitere 400 Millionen Dollar machte Trump laut «Forbes» durch das Geschäft mit Lizenzen für seinen Namen, beispielsweise für Schuhe, Uhren und Parfumes. Trumps Frau Melania steigerte das Familienvermögen laut «Forbes» um weitere 200 Millionen Dollar, die durch Vorträge, Buchveröffentlichungen sowie die Ausgabe eines eigenen Memecoins, also einer Art Kryptowährung.

Jared Kushner and Ivanka Trump

Steigern konnte ihr Vermögen auch Trumps zweitgeborene Tochter Ivanka mit ihrem Ehemann Jared Kushner. Dieser gründete schon im Januar 2021 die Investmentfirma Affinity Partners, die seither etwa 4,6 Milliarden Dollar eingeholt hat, vor allem von Investoren in Katar, Saudi-Arabien sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kushners Firma wird laut «Forbes» auf einen Wert von 215 Millionen Dollar taxiert.

Zusammen mit den liquiden Mitteln seiner Investmentfirma und seinem 560-Millionen-Dollar-Anteil an Trumps Immobilienfirma ist Kushner laut «Forbes» inzwischen selbst Milliardär. Hinzu kommt, dass sich der Wert der Immobilie der Kushners in Miami seit dem Kauf 2020 auf nun schätzungsweise 105 Millionen Dollar verdreifacht hat.

Eric Trump

Das dritte Kind des US-Präsident hat laut «Forbes» wie keines seiner Geschwistern von Geschäften mit Kryptowährungen profitiert. Lag das Vermögen von Eric Trump voriges Jahr noch bei etwa 40 Millionen Dollar, soll es laut «Forbes» inzwischen 750 Millionen Dollar betragen. Den grössten Zuwachs hat Eric Trump demnach durch die Gründungsbeteiligung an der Firma American Bitcoin im März erreicht. Die Firma dient dem «Mining» von Kryptowährungen, also dem Erstellen neuer Einheiten durch aufwendige Rechenprozesse.

Der Wirbel um American Bitcoin habe Eric Trump kurzzeitig gar zum Milliardär gemacht, berichtet «Forbes». Jetzt soll sein 7,5-Prozent-Anteil an der Firma immerhin noch 500 Millionen Dollar wert sein. Gelohnt haben soll sich für Eric Trump auch eine Reise nach Katar mit seinem älteren Bruder Donald Jr. im Mai. Dort soll sie unter anderem die Eröffnung eines Golf-Ressorts unter dem Namen Trump vereinbart und von der Lizenzvergabe profitiert haben.

Donald Trump Jr.

Auch Trumps Erstgeborener Donald Jr. konnte sein Vermögen seit vorigem Jahr deutlich steigern, laut «Forbes» von 50 Millionen auf nun 500 Millionen Dollar. Wie sein Bruder Eric hält auch Donald Jr. eine Beteiligung an American Bitcoin und World Liberty Financial, einer Firma, die ebenfalls Geld mit Kryptowährungen verdient. Zudem ist Donald Jr. an der Handelsplattform Public Square beteiligt, die sich als «anti-woke» und abtreibungsfeindlich inszeniert. Auch der an der Mutterfirma von Trumps Plattform Truth Social ist Donald Jr. beteiligt.

Barron Trump

Auch Trumps jüngster Sohn verdient bereits kräftig an Kryptowährungen. Auf 150 Millionen Dollar Schätzt «Forbes» das Vermögen des 19-Järhigen. 80 Millionen davon soll Barron durch den Verkauf von Kryptowährungen verdient haben. Laut «Forbes» könnte Barrons Vermögen allerdings sprunghaft auf 525 Millionen Dollar steigen, wenn er erstmal Kryptowährungen verkaufen kann, die bislang noch gesperrt sind. Diese Sperrung kann beim Kauf von Kryptowährungen vertraglich vereinbart werden und dienen dazu, eine Flutung des häufig volatilen Marktes für Kryptowährungen zu verhindern.

