Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford beim Einlaufen in den Oslofjord. Bild: keystone

USA schicken weltgrössten Flugzeugträger in Russlands Nähe

Ein Schiff so gross wie eine Stadt. Die USS Gerald Ford ist in Norwegen eingelaufen. Als Zeichen der Solidarität, wie die USA versichern. Russland sieht das anders.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die USS Gerald Ford ist das grösste Kriegsschiff der Erde. Es ist der erste von der US Navy neu entwickelte Flugzeugträger seit 40 Jahren. Benannt nach dem 38. US-Präsidenten dient es den amerikanischen Streitkräften als schwimmende Festung. Am Mittwoch lief es auf seiner erst zweiten Auslandsfahrt in Oslo ein und ankerte im Fjord vor der norwegischen Hauptstadt.

Viele Schaulustige verfolgten das Einlaufen des 333 Meter langen Schiffes an Land. Der Besuch soll nach Angaben des norwegischen Militärs dazu dienen, die militärische Zusammenarbeit mit den USA auszubauen. Dazu sind in den kommenden Tagen mehrere gemeinsame Übungen geplant.

«Es ist ein deutliches Zeichen für die Sicherheitsgarantien, die wir von der Nato bekommen haben und für die enge Partnerschaft mit den USA», sagte Norwegens Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram zum Einlaufen des Schiffes. «Es geht hier um Norwegens Sicherheit.»

Norwegen grenzt im Norden auf knapp 200 Kilometern Länge an Russland. Zudem ist es die Heimat von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges vor einem Jahr fühlen sich zahlreiche Anrainerstaaten von der Russischen Föderation und ihrem autokratischen Machthaber Wladimir Putin bedroht. Finnland und Schweden haben als Reaktion auf das imperiale Machtgebaren des Kreml um Aufnahme in die Nato gebeten. Inzwischen ist das ehemals neutrale Finnland bereits Nato-Mitglied.

Ein Sprecher der US Marine sagte, der Besuch des Schiffes in Norwegen diene der Stabilisierung strategischer Partnerschaften in Europa und helfe dabei, «eine sichere und stabile Nordatlantikregion und Arktis zu garantieren». Davon profitiere auch der Rest der Welt, so Erik J. Eslich, Kommandant der US Carrier Strike Group 12.

Der Flugzeugträger der Ford-Klasse kann bis zu 90 Kampfjets aufnehmen. Bild: keystone

Der Flugzeugträger der Ford-Klasse kann bis zu 90 Kampfjets aufnehmen. Bild: keystone

Russland sieht das anders. «Es gibt keine Probleme in der Region, die einer militärischen Lösung bedürften oder gar einer Intervention von Aussen», sagte Timur Tschekanow, ein Vertreter der russischen Botschaft in Norwegen. «In Anbetracht der Tatsache, dass Norwegen einräumt, dass Russland keine direkte Bedrohung für das Land bedeutet, ergeben solche Drohgebärden keinen Sinn. Sie sind sogar schädlich.»

Das mit einem atomaren Antrieb versehene Schiff ist gigantisch. Mit einer Länge von 337 Metern und einer Höhe von 76 Metern übertrifft die USS Gerald Ford alle bisherigen Kriegsschiffe. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt rund 56 Kilometer pro Stunde oder 30 Knoten. Es verfügt über radargesteuerte Flugabwehrsysteme, grosskalibrige Schiffsgeschütze zur Abwehr von Angriffen aus der Luft und ein elektromagnetisches Flugzeugkatapult, das auf den Schiffen dieser Klasse zum ersten Mal eingesetzt wird.

Damit können Flugzeuge mit einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen auf eine Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde gebracht werden. Die Länge der Startbahn, die dafür benötigt wird, beträgt nicht einmal hundert Meter. Der Flugzeugträger bietet Platz für gut 90 Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Die Kosten für Entwicklung, Bau und Tests belaufen sich auf mehr als 18 Milliarden US-Dollar.

Der damalige US-Präsident Donald Trump bei der Schiffstaufe im Jahr 2017 in einer Werft in Norfolk, Virginia. Bild: AP/AP

In Dienst gestellt wurde das Schiff 2017. «Amerikanische Hände und amerikanischer Stahl haben eine 100'000 Tonnen schwere Botschaft an die Welt erschaffen», sagte der damalige US-Präsident Donald Trump bei der Taufe des Schiffes. «Amerikas Macht ist unerreichbar.» Tatsächlich wurden für das Schiff etwas mehr als 90'000 Tonnen Stahl benötigt. Trump rundete also grosszügig auf.

Verwendete Quellen:

airlant.usff.navy.mil: CVN 78: Official Website of USS Gerald R. Ford (CVN 78) (englisch)

news.usni.org: VIDEO: USS Gerald R. Ford Makes Norwegian Port Call, Kremlin Calls Visit ‘Illogical, Harmful’ (englisch)

france24.com: World's biggest warship visits Oslo, angering Russia (englisch)

cnet.com: Meet the US Navy's new $13 billion aircraft carrier (englisch)

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und Reuters

Weitere interessante Artikel:

(t-online, cc)