Fall Nancy Guthrie: FBI verdoppelt Belohnung für Hinweise

Fall Guthrie: FBI verdoppelt Belohnung für Hinweise

13.02.2026, 06:4113.02.2026, 06:41

Das FBI verdoppelt die Belohnung für Hinweise zum Verschwinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. Bis zu 100'000 US-Dollar (rund 84'000 Euro) zahlt die Bundespolizei für Informationen, die zum Auffinden der 84 Jahre alten Nancy Guthrie oder zur Festnahme von Personen führen, die hinter ihrem Verschwinden stehen. Das teilte das FBI auf der Plattform X mit. Die zuletzt ausgesetzte Summe hatte 50'000 US-Dollar betragen.

A law enforcement agent checks vegetation areas around Nancy Guthrie&#039;s home in Tucson, Ariz., Wednesday, Feb. 11, 2026. (AP Photo/Ty ONeil) Savannah Guthrie-Mom Missing
Ein Beamter in der Nähe von Nancy Guthries Zuhause.Bild: keystone

Seit fast zwei Wochen fehlt von der Rentnerin jede Spur. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen. Er soll 1,75 bis 1,78 Meter gross und von durchschnittlicher Statur sein. Die neuen Details resultieren aus einer Auswertung von Videomaterial, das eine maskierte Person an der Haustür der Rentnerin in Tucson im US-Bundesstaat Arizona zeigt – am Tag ihres Verschwindens. Der Mann trug laut FBI einen schwarzen Rucksack mit sich.

Savannah Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmasslichen Entführer gewandt und dabei auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Fall Nancy Guthrie:
