Fenster explodiert – Alaska Airlines Flug muss notlanden

Ein Flug der Alaska Airlines, der von Portland (Oregon/USA) nach Ontario (Kalifornien/USA) unterwegs war, musste am Freitagabend (Ortszeit) notlanden. Der Grund: Ein Fenster des Flugzeugs ist mitten in der Luft geborsten und hinterliess ein Loch in der Flugzeugwand.

Kälter als minus 40 Grad in Nordeuropa – das sind die tiefsten Temperaturen jedes Landes

Ein arktischer Kaltluftausbruch hat Skandinavien die kältesten Januartage seit Jahrzehnten gebracht. Vielerorts war es kälter als minus 40 Grad Celsius, die nationalen Kälterekorde wurden dennoch klar verpasst.

Der hohe Norden Europas ist mit eisigen Temperaturen ins neue Jahr gestartet. In Nordschweden wurden erstmals seit Ende 2021 wieder Temperaturen von unter minus 40 Grad Celsius gemessen, wie das schwedische meteorologische Institut SMHI am Dienstag mitteilte. Mancherorts, wie zum Beispiel in Umeå, war es demnach so kalt wie seit zwölf Jahren nicht mehr.