Am Basler Bahnhof soll bald ein Trump am Kreuz hängen

Die Skulptur eines englischen Künstlers, der den amerikanischen Präsidenten verunglimpft, soll schon bald am Basler Bahnhof für Aufsehen sorgen.

Daniele Muscionico / ch media

Die Aufregung ist da, das Kunstwerk zum Skandal noch nicht: Donald Trump wird im Basler Bahnhof absteigen, und zwar als Gekreuzigter. Wie die Zuger Galerie, die den Coup plant, am Mittwoch mitteilte, wird der amerikanische Präsident nicht nur ans Kreuz geschnallt, er soll auch Häftlingskleider tragen. Der gekreuzigte Trump hat Lebensgrösse. Die Idee stammt vom englischen Künstler Mason Storm.

So sieht das Kunstwerk aus. Bild: zvg

Seine Skulptur namens «Saint or Sinner» (Heiliger oder Sünder) soll ab 6. September in der ehemaligen Brasserie temporär zu sehen sein. Nach einer ersten Umfrage von «20 Minuten» in Basel sind die Meinungen dazu kontrovers. Religiöse Menschen reagierten verletzt.

Die verantwortliche Galerie betreibt bereits in Zug eine Zwischennutzung. «Saint or Sinner» will man in Basel zeigen mit der Absicht, die Öffentlichkeit mit der Frage von Schuld und Verantwortung zu konfrontieren. (aargauerzeitung.ch)