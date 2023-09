Tausende Polizisten und Soldaten stürmen Gefängnis in Venezuela

«Die Justizvollzugsanstalt steht nun wieder unter der vollständigen Kontrolle des Staates, nachdem wir das Zentrum der Verschwörung zerschlagen haben», sagte Innenminister Remigio Ceballos in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit). In dem Gefängnis seien zahlreiche Waffen und Munition sichergestellt worden.

Mit einem Grosseinsatz sind Sicherheitskräfte gegen ein Verbrechersyndikat in einem Gefängnis in Venezuela vorgegangen. 11'000 Soldaten und Polizisten umstellten die Haftanstalt Tocorón rund 140 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Caracas und stürmten das Gefängnis schliesslich.

Polens Ministerpräsident erschüttert die Ukraine – das steckt dahinter

Es wäre ein Rückschlag für die Ukraine: Aussagen von Polens Ministerpräsident können so interpretiert werden, dass das Land die Waffenhilfe für den Nachbarn einzustellt. Hintergrund ist ein eskalierender Streit.

Wendet sich einer der grössten Unterstützer der Ukraine von dem Land ab? Wie die Nachrichtenagentur AFP am späten Mittwochabend mitteilte, will Polen seine Militärhilfe für das Nachbarland einstellen. «Wir transferieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten», sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch im Sender Polsat News.