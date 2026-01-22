Nebel-5°
Von Rollern aus erschossen: Junge Mutter in Nizza ermordet – Baby bleibt unverletzt

Im südfranzösischen Nizza ist eine junge Mutter am Steuer ihres Autos von Unbekannten erschossen worden. Sie war mit ihrem Baby unterwegs.
22.01.2026, 03:5722.01.2026, 03:57

Das Baby sei unverletzt geblieben, sagte Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi, der von einer «abscheulichen Tat» und von «Barbarei» sprach. Von einem oder zwei Motorrollern aus sei am Abend auf die junge Frau geschossen worden, es seien Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet worden, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft.

epa05270142 Picture taken on 15 March 2016 of a general view of the port of Nice, France, also known as Lympia port. Nice, one of France&#039;s most popular tourist destinations, is called Nice la Bel ...
Nizza ist einer der populärsten Touristenorte Frankreichs – und Schauplatz eines brutalen Verbrechens. Bild: EPA

Ein Augenzeuge sagte der Zeitung «Nice-Matin», die Frau habe sich schützend über ihr in einem Kindersitz sitzendes Baby geworfen und sei von Schüssen in den Rücken und in die Seite getroffen worden. Mit der leblosen Frau hinter dem Steuer der Wagen noch die abschüssige Strasse heruntergerollt und in einen Pfosten gekracht. Zeugen leisteten demnach Erste Hilfe und befreiten das Baby aus dem Wagen. Nach Angaben des Senders TF1 handelte es sich um ein sechs Monate altes Mädchen. Von den Tätern fehle noch jede Spur, lediglich die beiden Motorroller seien in der Nähe des Bahnhofs entdeckt worden.

Das Motiv für die Tat war zunächst offen. Wie der Sender France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur unter Verweis auf die Polizei berichtete, ermittelten die Beamten wegen eines möglichen Femizids. (sda/dpa)

