bedeckt
DE | FR
burger
International
China

Annäherung: Wieder Personenzüge zwischen China und Nordkorea

Annäherung: Wieder Personenzüge zwischen China und Nordkorea

Die Beziehungen zwischen China und dem international weitgehend isolierten Nordkorea verbessern sich weiter: Nach sechs Jahren Pause wird eine direkte Zugverbindung zwischen den Hauptstädten Peking und Pjöngjang wieder aufgenommen.
11.03.2026, 05:2911.03.2026, 05:29

Wie die chinesische Staatsbahn mitteilte, bricht der erste Personenzug an diesem Donnerstag zu der fast 24-stündigen Fahrt auf. Die Verbindung war seit 2020 unterbrochen, weil Nordkorea damals seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie geschlossen hatte.

In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, left, and Chinese President Xi Jinping shake hands prior to their meeting at the Great Hall of the People in Bei ...
Nordkorea und China nähern sich wieder an.Bild: keystone

Die Verbindung fördere die Wirtschaftskooperation und den kulturellen Austausch zwischen den Menschen beider Länder, teilte die Staatsbahn mit. Die Züge sollen viermal pro Woche in beide Richtungen verkehren. Laut der Staatsbahn soll es auch zwei Waggons für ausländische Reisende geben.

Vor der Corona-Pandemie waren Chinesen im abgeschotteten Nordkorea die grösste Touristengruppe. Zudem ist China unter Führung der kommunistischen Partei ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner des Landes. Nordkorea ist wegen seines Atomwaffenprogramms und schweren Menschenrechtsverletzungen mit weitreichenden UN-Sanktionen belegt.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un war im vergangenen September in einem seiner seltenen Auslandsbesuche zur Militärparade der chinesischen Volksbefreiungsarmee nach Peking gereist. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Benzin, Kosten, Ferien: So spürt die US-Bevölkerung den Iran-Krieg
Hohe Kosten, steigende Benzinpreise und nicht zuletzt auch Menschenleben: Die USA – auch die Bevölkerung – zahlen für den Einsatz im Nahen Osten viel. Ein Überblick.
Nicht nur in Europa werden Autofahrerinnen und Autofahrer in diesen Tagen nervös. Nach dem Angriff auf ein Öllager im Iran stiegen am Montag die Ölpreise rasant in die Höhe. Das hat Folgen für den Treibstoffpreis. Nicht nur in der Schweiz eilten deshalb verunsicherte Menschen an Tankstellen, um noch vom günstigeren Sprit zu profitieren.
Zur Story