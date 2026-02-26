Zollbeamte in Thayngen SH finden drei Kilo Kokain bei 26-Jähriger

Eine 26-jährige Autofahrerin wollte bei Thayngen SH drei Kilogramm Kokain über die Grenze schmuggeln. Sie wurde von der Zollkontrolle erwischt.

Bei der Kontrolle des Autos am 8. Februar entdeckten Mitarbeitende des BAZG (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit) die Drogen im Auto der Frau, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Kokain wurde sichergestellt und die Frau festgenommen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen hat ein Strafverfahren eingeleitet. (sda)