International

Verbrechen

Einbrecher rauben Luxusuhren aus Residenz des Emirs von Katar



Einbrecher rauben Luxusuhren aus Residenz des Emirs von Katar

Bild: keystone

Bei einem Einbruch in der Residenz des Emirs von Katar an der Côte d'Azur haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag mehrere Luxusuhren erbeutet.

Nach Angaben aus französischen Ermittlerkreisen verschafften sich vier Personen Zutritt zu der Residenz des Emirs Scheich Tamim bin Hamad al-Thani im südfranzösischen Mouans-Sartoux, indem sie über einen Palisadenzaun kletterten. Der Emir war während des Einbruchs nicht im Haus, wohl aber Mitglieder seiner Familie.

Einer der Einbrecher sei bewaffnet gewesen. Der Einbruch sei aber ohne Gewalt vonstatten gegangen. «Die Anwesenden haben sich nicht mit einer Pistole an der Schläfe wiedergefunden», hiess es in Ermittlerkreisen. Sie hätten die Anweisungen der Diebe befolgt. Demnach nahmen die Diebe Luxusartikel, vor allem Uhren mit.

Die Familie des Emirs, der 2013 zugunsten seines Sohnes abgedankt hatte, besitzt seit den 1990er Jahren eine Residenz in Mouans-Sartoux auf einem 30 Hektar grossen Grundstück. 2016 hatte er der kleinen Gemeinde eine Million Euro geschenkt, um eine Umstellung der Kantinen auf reine Biokost zu ermöglichen. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Stadien der WM 2022 in Katar 1 / 18 Alle Stadien der WM 2022 in Katar Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter