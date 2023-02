Gabby Petito: Selfie mit zerschrammtem Gesicht Minuten vor Polizeikontrolle

Ein neu veröffentlichtes Foto von Gabby Petito zeigt sie mit blutigem Gesicht. Aufgenommen wurde es nur Minuten, bevor sie und ihr Verlobter und späterer Mörder von der Polizei befragt wurden.

Gabby Petito und ihr Verlobter Brian Laundrie wurden am 12. August 2021 angehalten, weil die Polizei einen Anruf wegen Verdacht auf häusliche Gewalt erhalten hatte. Nach einem einstündigen Gespräch zog die Polizei weiter, Gabby Petito wurde einen Monat später tot gefunden.

Gabby Petito dokumentiert ihre Verletzungen mit Tränen gefüllten Augen. Bild: Parker & Mcconkie

Ein von Petitos Anwälten neu veröffentlichtes Foto wirft nun ein schlechtes Licht auf die Polizisten. Es zeigt die 22-Jährige mit einem zerschrammten Gesicht. Ihr eines Auge ist gerötet und blutig, auf ihrer Wange hat sie Kratzer.

Was jetzt für Empörung sorgt: Nur 15 Minuten nach Aufnahme dieses Fotos, sollen die zwei Polizisten aufgetaucht sein, um mit ihr und ihrem Verlobten zu reden. Das Paar hatte sich auf einem Roadtrip durch die USA befunden, welchen sie online mit Fotos und Videos dokumentierten. Dabei war aber nicht alles so rosig, wie es schien.

Brian Laundrie mit Gabby Petito. Bild: imago

Ein Zeuge soll die beiden am 12. August vor einem Lebensmittelladen in Moab, Utah, gesehen haben. Dort habe Laundry Petito geschlagen und versucht, ihr das Handy wegzunehmen, berichtete der Zeuge in einem Anruf gegenüber der Polizei.

Diese machte sich daraufhin auf die Suche nach den beiden und hielt sie noch am selben Tag auf der Strasse an. Danach wurden sie während einer ganzen Stunde separat vernommen.

Auf Bodycam-Aufnahmen ist zu sehen, wie Gabby Petito während des Gesprächs mit dem Polizisten im Auto sitzt und weint. Sie erwähnt ihm gegenüber, dass sie und ihr Verlobter in letzter Zeit häufiger miteinander gestritten hätten. Zudem beklagt sie sich über ihre mentale Gesundheit.

Gabby Petito im Gespräch mit dem Polizisten Video: youtube/FOX 13 Tampa Bay

Schliesslich rät die Polizei dem Paar lediglich, die Nacht getrennt zu verbringen. Dann verschwinden sie, ohne Anzeige zu erstatten. Im Polizeibericht über den Vorfall heisst es, Laundrie habe behauptet, nach einem Streit von Petito geschlagen worden zu sein.

Die Hinweise sprachen allerdings eine andere Sprache: Gabby Petito soll während des Gesprächs mit der Polizei auf ihre Verletzungen verwiesen haben, berichtete Petitos Anwalt Brian Stewart am Montag. Die Polizei habe dies aber ignoriert und nichts weiter unternommen, um die Verletzung zu untersuchen und zu dokumentieren.

Petitos Familie klagt die Polizei nun wegen Fahrlässigkeit an. Gegenüber der Sun sagt der Anwalt:

«Gabby so zu sehen, bricht einem das Herz. Gabby hat der Moab Police gegenüber ganz klar angegeben, dass Brian ihr ins Gesicht gegriffen und sie gekratzt habe. Aber sie ignorierten sie und die Gefahr, in der sie sich befand.»

Am 11. September wurde Petito von ihrer Familie als vermisst gemeldet, am 19. September wurde sie tot auf einem Campingplatz im Nordwesten des US-Bundesstats Wyoming gefunden. Todesursache: Strangulation.

Einen Monat später, am 20. Oktober, wurde die Leiche von Laundrie gefunden. Er hatte sich selbst erschossen. Bei sich trug er ein Notizbuch, in dem er den Mord an seiner Verlobten gestand. (saw)