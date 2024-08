Frankreich ist weltweit das beliebteste Ziel für Naturisten. Bild: Instagram / mucem_officiel

Nackt im Museum: In diese Ausstellung darfst du nur füdliblutt

Einmal nackt ins Museum, das wärs! Oder? In Marseille ist das jetzt möglich. Die neue Ausstellung im «Mucem» soll Naturisten aus aller Welt anziehen.

Mehr «Leben»

Wolltest du schon immer mal nackt ins Museum? Nein? Sollte ja eigentlich auf der Bucketlist von jedem stehen, aber okay. Die Möglichkeit hättest du jetzt zumindest. So eröffnet in Marseille im «Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers» eine Ausstellung, für die alle blankziehen – nur etwas muss man anbehalten.

«Nacktheit» ist das grosse Thema bei der neuen Ausstellung im «Mucem» in Marseille. So können die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung «Naturist Paradises» die Kunstwerke – vor allem Aktgemälde – völlig nackt betrachten. Aus Sicherheitsgründen müssen jedoch die Schuhe anbehalten werden. So meint Eric Stefanut von der französischen Naturistenorganisation FFN: «Eigentlich gibt es keine Einwände gegen das Barfusslaufen. Wir wollen jedoch Splitter vermeiden.»

Laut The Guardian findet «Naturist Paradises» einmal im Monat statt und wird in Zusammenarbeit mit der französischen Naturisten-Föderation durchgeführt. Der Eintritt kostet 7.50 Euro. Wie die britische Zeitung weiter schreibt, möchte man mit der Ausstellung den Menschen die Möglichkeit bieten, ihre Beziehung zur Freikörperkultur zu entdecken.

Was ist Naturismus? Freikörperkultur (FKK) ist eine Bewegung, die das Leben ohne Kleidung in bestimmten Kontexten, wie Freizeit, Sport und Alltag, fördert. Sie wird oft als Synonym für Nacktkultur, Naturismus oder Nudismus verwendet, wobei alle diese Begriffe den bewussten Umgang mit Nacktheit in sozialen Situationen umfassen.

FKK-Fotos aus Schweizer Sammlungen

Die Ausstellung soll über 600 Fotografien, Filme, Magazine, Gemälde, Skulpturen und andere Kunstwerke aus FKK-Gemeinschaften sowie öffentlichen und privaten Sammlungen in Frankreich und der Schweiz umfassen.

Laut dem Museum sei Frankreich das weltweit führende Reiseziel für Naturistinnen und Naturisten. Die Gründe dafür: Das milde Klima und die Nähe zu den drei Meeren haben die Gründung von FKK-Gemeinschaften erleichtert.

(sav)