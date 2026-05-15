Video: watson/emanuella kälin

Französische Polizei warnt Autofahrer vor beschwipsten Rehen auf Strassen

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Die französischen Behörden rufen Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region Saône-et-Loire im Osten Frankreichs zur Vorsicht auf. Denn aktuell können sich Rehe und andere Wildtiere auf Strassen unvorhersehbar verhalten. Denn: Wenn sie vergorene Früchte fressen, werden sie betrunken.

Die Gendarmerie von Saône-et-Loire hat ein Video eines solchen Rehs veröffentlicht. Es wirkt desorientiert und läuft im Kreis. Vermutlich hat es fermentierte Früchte verzehrt.

Video: watson/emanuella kälin

Die Polizei kommentierte das Video augenzwinkernd: «Nicht alle Verkehrsteilnehmer sind nüchtern.»

Im Frühjahr ist es weitverbreitet, dass einige Hirscharten fermentierte Früchte, Knospen oder Pflanzen fressen. Dadurch kann ihr Verhalten risikoreich werden. Autofahrende sollen besonders auf plötzliche Strassenüberquerungen, das Verharren auf der Fahrbahn oder hektische Fluchten achten.

Die Polizei schliesst jedoch andere zugrunde liegende Ursachen für das Verhalten der Tiere wie Verletzung, Krankheit, Trauma oder neurologische Störungen nicht aus.

(emk)

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