Video zeigt Präzisionsschuss der ukrainischen Luftwaffe

Ich habe viel zu viele nackte Schweizerinnen gesehen

In der Schweiz ins Fitness zu gehen, ist einfach anders. Zuerst gibt es einen lockeren Umgang mit Nacktheit. Dann gibt es die schicke Sport-Bekleidung. Und diese Anglizismen ...

Ich gehe jetzt seit Jahren in Schweizer Fitnessstudios. Und ja, in jedem Land gibt es Fitness-Bros und Möchtegern-Influencerinnen. Aber es gibt ein paar Besonderheiten in der Schweiz, an die ich mich erst gewöhnen musste.