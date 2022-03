Video: watson/lea bloch

«Ich weiss nicht, wo mein Mann ist» – wir haben mit ukrainischen Geflüchteten gesprochen

Über eine Million Menschen sind bereits aus der Ukraine geflüchtet. watson konnte an der ungarisch-ukrainischen Grenze mit einigen von ihnen sprechen.

Mit dem, was sich gerade in der ungarischen Kleinstadt Záhony abspielt, hätte vor Kurzem wohl keiner der rund 4000 Einwohner gerechnet. Tausende Geflüchtete kommen jeden Tag von der Ukraine in die Grenzstadt. Per Zug, mit Cars, dem eigenen Auto oder zu Fuss. Mit Rollkoffern, Rucksäcken oder Plastiksäcken. Und traumatischen Erlebnissen im Gepäck.

Die Menschen in Záhony scheinen derweil nur ein Ziel zu haben: den Geflüchteten zu helfen. watson hat die Kleinstadt besucht und mit den Menschen über ihre beschwerliche Reise gesprochen.