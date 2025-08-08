Video: watson/Emanuella Kälin

«Ich habe eine halbe Million Franken für Drogen ausgegeben»

«Ich hatte mich in das Kokain verliebt»

«Ich konsumierte 2 bis 7g Kokain pro Tag»

Emanuella Kälin Folge mir

Als Raúl Marugan 16 Jahre alt ist, nimmt er zum ersten Mal Kokain – und ist sofort verliebt.

«Die Droge hat mich überwältigt.» Raúl Marugan

Bereits mit zwölf beginnt der Aargauer, Cannabis zu konsumieren. Später kommen Alkohol und MDMA hinzu. Insgesamt kämpft Raúl elf Jahre lang mit einer Kokainabhängigkeit.

Ausgelöst wurde sie durch ein emotionales Trauma: Als Kind erlebt er Vernachlässigung, seine Mutter ist aufgrund einer Beinbehinderung überfordert.

Um seine Sucht zu finanzieren, stiehlt Raúl oder dealt selbst mit Drogen. «Ich habe mein gesamtes Umfeld zerstört», erzählt er offen. Etwa eine halbe Million Franken hat der heute 28-Jährige nach eigenen Angaben für Drogen ausgegeben. Es gab Zeiten, in denen der Aargauer zwei bis sieben Gramm Kokain konsumierte. Doch nach Jahren des Abgleitens folgt der Wendepunkt.

Heute nutzt er seine Social-Media-Kanäle wie TikTok, um junge Leute, die in einer ähnlichen Situation waren wie er, aufzuklären.

Wie Raúl es geschafft hat, sich aus der Sucht zu befreien – und was aus seiner Nasenscheidewand wurde –, erzählt er unserem Fragenbot:

Video: watson/Emanuella Kälin

Bist du betroffen oder kennst du jemanden, der betroffen ist? Hier kannst du dir Hilfe holen. Drogen und Alkohol sind nie die Lösung. Bei Suchtproblemen gibt es in der Schweiz diverse Anlaufstellen. Beispielsweise Suchtfachstelle Zürich Sucht Schweiz / oder Safezone.ch , die Online-Beratung des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammenarbeit mit Kantonen und Suchtfachstellen.

