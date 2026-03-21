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BTS-Comeback-Konzert in Seol zieht über 260'000 Besucher an

Video: watson/Hanna Dedial

BTS zurück auf der Bühne – Ausnahmezustand in Seoul

Die K-Pop-Superstars von BTS haben ihr lang erwartetes Comeback auf dem historischen Gwanghwamun-Platz in Seoul gegeben. Das rund einstündige Konzert wurde live in aller Welt auf Netflix gezeigt.
21.03.2026, 15:3721.03.2026, 15:37

Vor der Kulisse des historischen Gyeongbokgung-Palastes präsentierten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook erstmals auch Songs ihres neuen Albums «Arirang», benannt nach einem bekannten Volkslied.

K-pop band BTS perform onstage during their comeback concert at Gwanghwamun Square, in Seoul, South Korea, Saturday, March 21, 2026. (Kim Min-Hee/Pool Photo via AP) South Korea BTS Concert
In Seoul herrschte den ganzen Samstag Ausnahmezustand.Bild: keystone

«Es war eine lange Reise»

Von der Bühne aus liess die Band ihre «Army», wie die BTS-Fangemeinde genannt wird, wissen: «Es war eine lange Reise, aber jetzt sind wir endlich hier.» Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 260'000 Besucher rund um den Platz erwartet.

Zugleich bedankten sich die Musiker bei den Fans, die das Konzert weltweit auf Netflix verfolgten. «Wir haben hart daran gearbeitet, eine reifere und weiterentwickelte Version von BTS zu zeigen», hiess es.

Video: watson/Hanna Dedial

Fast vier Millionen verkaufte Alben am ersten Tag

Das neue Album mit 14 Titeln war am Vortag erschienen und verkaufte sich am ersten Tag fast vier Millionen Mal, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die BTS-Agentur Big Hit Music. Auch setzte es sich an die Spitze der iTunes-Albumcharts in zahlreichen Ländern durch.

Auf das Comeback warteten Fans weltweit fast vier Jahre. Seit Ende 2022 hatten die Mitglieder nacheinander ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst absolviert. Rapper Suga diente in einer sozialen Einrichtung statt bei der Armee – in Ausnahmefällen ist das in Südkorea gestattet. Der Hype um die Rückkehr der «Bangtan Sonyeondan» (zu Deutsch etwa «kugelsichere Pfadfinder») war enorm.

epa12838528 K-pop group BTS performs during the &#039;BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG&#039; concert on Gwanghwamun Square in central Seoul, South Korea, 21 March 2026. EPA/YONHAP / POOL SOUTH KOREA OU ...
Sieben Mitglieder zählt die K-Pop-Band BTS.Bild: keystone

Im Juli Konzerte in Deutschland geplant

Nach dem Konzert geht es für BTS weiter: Am 27. März erscheint die Netflix-Dokumentation «BTS: The Return» über die Entstehung des Albums. Im April startet die Gruppe ihre Welttournee, die im Juli auch in die Münchner Allianz-Arena führt. In der Schweiz werden auf dieser Tournee keine Konzerte stattfinden.

Die sieben BTS-Mitglieder haben der südkoreanischen Popmusik seit ihrem Debüt 2013 zum globalen Durchbruch verholfen. Ihre 2020 erschienene Hitsingle «Dynamite» erreichte allein auf YouTube innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Millionen Aufrufe. (sda/dpa)

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