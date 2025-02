Video: extern/ZDF

Falls FDP aus Bundestag fliegt: Lindner kündigt Karriereende an

Die Liberalen müssen weiter um den Einzug in den Bundestag zittern. Sollte die Partei den Einzug verpassen, kündigt der Parteichef bereits Konsequenzen an.

Der Vorsitzende der FDP, Christian Lindner, hat das Ende seiner politischen Karriere angekündigt, falls die Partei nicht mehr in den Bundestag einziehen werde. «Wenn die FDP aus dem Bundestag ausscheidet, ist das völlig klar, dass ich dann aus der Politik ausscheide», sagte Lindner in der «Berliner Runde» von ARD und ZDF.

Aktuell ist noch unklar, ob die Partei den Einzug in das Parlament schafft. Sollte seine Partei nicht mehr im Bundestag sein, scheide Lindner «mit grosser Dankbarkeit» aus der Politik aus.

Die Liberalen verlieren als frühere Regierungspartei in der Ampel den Hochrechnungen zufolge fast sieben Prozentpunkte. FDP-Chef Christian Lindner hatte das Ende der Ampelkoalition massgeblich mitbetrieben. Die FDP käme zum zweiten Mal nach 2013 nicht mehr in den Bundestag. Lindner hatte beim letzten Ausscheiden die Partei als Vorsitzender übernommen und die Liberalen 2017 zurück in den Bundestag geführt.

