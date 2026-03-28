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Podcast mit Benny Johnson: JD Vance nennt Ausserirdische Dämonen

Video: watson/Elena Maria Müller

Vance: «Glaube, Aliens sind Dämonen»

28.03.2026, 15:1528.03.2026, 15:15
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller

US-Präsident Donald Trump hat vor rund einem Monat angekündigt, Regierungsakten zu Ausserirdischen und UFOS freigeben zu wollen. Da ein besonders grosses Interesse bestehe, hat er angeordnet, das entsprechende Material zu prüfen und später zu veröffentlichen.

Trump will Akten zu Ausserirdischen und Ufos freigeben

Im Gespräch mit dem konservativen Podcaster Benny Johnson äusserte sich JD Vance nun am Freitag zu diesem Vorhaben. Er sagt von sich, dass er zu Beginn seines Amtes als Vizepräsident besessen von den UFO-Akten gewesen sei. Das habe sich nicht geändert, weshalb er diesen Akten auf den Grund gehen wolle.

Weiter sagt er aus, dass ausserirdische oder himmlische Wesen für ihn Dämonen seien, die komische Dinge mit Menschen anstellen würden. Er verweist dabei auf seinen christlichen Glauben und sucht dort nach einer Erklärung für übernatürliche Phänomene, wie er es nennt. «Da draussen gibt es viel Gutes, aber auch Böses und ich denke, ein grosser Trick des Teufels ist es, Menschen zu überzeugen, dass er nie existiert hat.»

Auch der ehemalige Präsident Barack Obama hat sich schon zu Aliens geäussert, was im Podcast ebenfalls angesprochen wurde. Obama meinte wiederum, dass keine Ausserirdischen in der Area 51 festgehalten werden.

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anonymer analphabet
28.03.2026 15:23registriert April 2016
«Da draussen gibt es viel Gutes, aber auch Böses und ich denke, ein grosser Trick des Teufels ist es, Menschen zu überzeugen, dass er nie existiert hat.»

JD erinnert uns freundlicherweise immer wieder von neuem, dass der Teufel sehr wohl existiert.
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Reinhard51
28.03.2026 15:36registriert November 2025
Ich glaube Trumps gesamte Regierng sind Dämonen.
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Garp
28.03.2026 15:41registriert August 2018
Derzeit sind die Teufel sehr zahlreich. Sie heissen Trump, Vance, Putin, Kim, Hegseth, Netanyahu usw.
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