bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
International
USA

Trump will Akten zu Ausserirdischen und Ufos freigeben

August 1, 2020, Roswell, NM, USA: Roswell UFO Spacewalk in Roswell, New Mexico. August 1, 2020. The attraction space was created by artist, Bryan Ward, and filled with his own trippy walk-thru black l ...
So stellen sich die Macher des UFO Spacewalk in Roswell einen Alien vor.Bild: imago images

Trump will Akten zu Ausserirdischen und Ufos freigeben

20.02.2026, 06:3920.02.2026, 06:43

Ausserirdische, Ufos und andere unbekannte Phänomene: Zu diesen und weiteren «hochkomplexen, aber äusserst interessanten und wichtigen Themen» will US-Präsident Donald Trump Akten der Regierung veröffentlichen lassen. Aufgrund des «enormen Interesses» habe er Verteidigungsminister Pete Hegseth und weitere Ministerien und Behörden angewiesen, entsprechendes Material zu identifizieren und später freizugeben, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Bild

Unklar waren zunächst der Umfang der in Aussicht gestellten Veröffentlichung und bis wann die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht werden sollen. Zuletzt hatte es vor allem Druck auf Trump gegeben, alle Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Kritiker werfen der Regierung vor, zu viele Stellen geschwärzt zu haben und manches zurückzuhalten.

Ex-Präsident Barack Obama hatte vor wenigen Tagen in einem Podcast auf eine entsprechende Frage scherzhaft geantwortet, dass Ausserirdische «real» seien. Er selbst habe aber noch keine gesehen, sagte der Demokrat.

Der Republikaner Trump warf ihm daraufhin am Donnerstag vor, geheime Informationen «preisgegeben» und damit einen «grossen Fehler» begangen zu haben. Um welche Art angeblich geheimer Informationen es sich dabei handelte, sagte Trump nicht.

Obama stellt seine Aussage zu Aliens auf Instagram klar

Obama stellte wenige Tage nach seiner allem Anschein nach scherzhaften Äusserung in einem Instagram-Post klar: «Statistisch gesehen ist das Universum so riesig, dass es wahrscheinlich ist, dass es da draussen ausserirdisches Leben gibt.» Angesichts der Entfernungen zwischen verschiedenen Sonnensystemen sei es aber wenig wahrscheinlich, dass die Erde von Aliens besucht worden sei. Er selbst habe während seiner Präsidentschaft «keinerlei Beweise dafür gewesen, dass Ausserirdische Kontakt mit uns aufgenommen haben. Wirklich!» (pre/sda)

Diese Aussage von Obama über Aliens lässt das Internet ausflippen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
UFO-Sichtungen
1 / 10
UFO-Sichtungen
1966 spazierte ein Mann zusammen mit einer Freundin an der Küste von Westhampton im US-Bundesstaat New York. Die Sonne ging unter, als sie ein seltsames Flugobjekt erblickten. Zuerst glaubten sie, es handle sich um ein Flugzeug, doch dann hat die Frau zwei Beine entdeckt, mit einem Licht an jedem. Als das Objekt direkt über ihnen schwebte, verschwanden die Beine und ein riesiges, gelbes Blinklicht war zu sehen. Monate später schickte der Mann das Foto an die Air Force, die nach intensiven Recherchen zum Schluss kam, dass es sich bei dem «UFO» um ein Flugzeug gehandelt haben muss. ... Mehr lesen
quelle: usaf us airforce
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Berüchtigter Ufologe präsentiert «echte Aliens» vor dem mexikanischen Kongress
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Britisches Paar im Iran zu langer Haftstrafe verurteilt
Ein britisches Paar ist im Iran nach Angaben der Familie zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.
Zur Story