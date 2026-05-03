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Sportnews-Ticker: Messi verspielt mit Inter Miami einen 3:0-Vorsprung

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Messi verspielt mit Inter Miami 3:0-Vorsprung +++ GP Miami beginnt früher als geplant

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
03.05.2026, 10:0003.05.2026, 13:53
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Rennen in Miami beginnt früher
Das Formel-1-Rennen von Miami wird wegen eines befürchteten Unwetters vorgezogen. Es beginnt am Sonntag schon um 19 Uhr Schweizer Zeit.

Ursprünglich hätte der vierte Grand Prix des Jahres um 22.00 Uhr starten sollen. Da aber möglicherweise auch Blitzeinschläge drohen, entschieden sich die Regelhüter der Motorsport-Königsklasse für einen früheren Beginn des Rennens in Florida. Das liegt nicht zuletzt an lokalen Vorschriften zu Gewitter und Blitz. Sollte es innerhalb eines überschaubaren Umkreises um die Rennstrecke herum blitzen, müsste der Anlass unterbrochen werden, die Anwesenden müssten Schutz suchen. Das wollen die Veranstalter vermeiden. (abu/sda)


Messi und Miami verlieren nach 3:0-Führung
In seinem 100. Spiel für Inter Miami erlebt Lionel Messi eine bittere Niederlage. Sein Team verliert das MLS-Duell gegen Orlando City trotz 3:0-Führung noch mit 3:4.

Messi erzielte in der 33. Minute das 3:0 und hatte zuvor bereits die beiden ersten Treffer vorbereitet. Doch Orlando City drehte die Partie noch komplett: Martin Ojeda traf dreifach für die Gäste und stellte damit den Ausgleich her, ehe Tyrese Spicer in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. (sda/dpa/hah)
Kadetten Schaffhausen erster Playoff-Finalist
Die Kadetten Schaffhausen gewinnen im Playoff-Halbfinal gegen den BSV Bern auch das dritte Spiel. In der eigenen Halle setzt sich der Qualifikationssieger mit 31:30 durch und zieht in den Final ein.

Wie drei Tage zuvor beim 29:28-Auswärtssieg der Kadetten war auch Spiel 3 hart umkämpft. Zwar führten die Gastgeber nach einem Blitzstart mit 3:0 und später auch 11:7 (19.). Die Berner fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und gingen kurz nach der Pause ihrerseits in Führung – 16:15 in der 34. Minute. Es sollte das einzige Mal in dieser Partie sein, in welchem die Gäste vorne lagen. (abu/sda)
Ukrainerin Kostjuk gewinnt in Madrid
Marta Kostjuk gewinnt das WTA-1000-Turnier in Madrid und feiert den grössten Erfolg ihrer bisherigen Karriere mit einem spektakulären Rückwärtssalto.

Die Ukrainerin setzte sich im Final mit 6:3, 7:5 gegen Mirra Andrejewa durch. Für den Sieg benötigte Kostjuk nur 81 Minuten. «Es fühlt sich unglaublich an, jetzt hier zu stehen», sagte die 23-Jährige bei der Siegerehrung. «Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und das einzige Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist Beständigkeit.» (abu/sda)

Vaduz kommt nur zu einem Remis
Der Challenge-League-Leader FC Vaduz bleibt für den FC Aarau in Schlagdistanz. Die Liechtensteiner kommen in der 33. Runde daheim gegen den Cupfinalisten Stade Lausanne-Ouchy nur zu einem 2:2. Alle Tore fielen in der ersten Halbzeit. Stade Lausanne-Ouchy reagierte auf die Vaduzer Führung durch Brian Beyer mit einem Doppelschlag. Bastien Conus (21.) und Issa Kaloga (29.) trafen für die Waadtländer. Die Gastgeber kamen nur noch zum Ausgleich. Marcel Monsberger traf in der 37. Minute.

Drei Runden stehen für Vaduz und Aarau noch auf dem Programm. Dabei kommt es am vorletzten Spieltag im Ländle zum Direktduell. Derzeit sind die beiden Teams durch zwei Punkte getrennt. Der Erste steigt direkt in die Super League auf, der Zweite bestreitet die Barrage. (abu/sda)


McLaren-Doppelsieg durch Norris und Piastri – Mercedes geschlagen
Lando Norris gelingt in Miami der erste Saisonsieg. Der britische Weltmeister setzt sich im zweiten Formel-1-Sprintrennen der Saison vor seinem australischen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri durch. Charles Leclerc im Ferrari komplettierte als Dritter das Podest.

Das bislang dominierende Mercedes-Duo Kimi Antonelli/George Russell, das zuvor in dieser Saison alle Rennen gewonnen hatte, musste sich auf dem Circuit im Bundesstaat Florida mit Plätzen abseits der Top 3 begnügen. (abu/sda)
Nico Müller mit erstem Formel-E-Sieg
Nico Müller feiert seinen ersten Sieg in der Formel E. Der Berner Porsche-Fahrer gewinnt in Berlin überlegen das erste von zwei Rennen. Von Position 6 gestartet, hielt sich Müller über weite Strecken des auf 38 Runden angesetzten Rennens zurück. Dabei sparte er entscheidend Energie, die ihm dafür in der Schlussphase noch zur Verfügung stand.

Am Ende triumphierte der 34-jährige Berner Oberländer, der seit dieser Saison für Porsche fährt, mit mehr als vier Sekunden Vorsprung auf den Neuseeländer Nick Cassidy. (abu/sda)

Der Verband prüft St. Gallens Protest
Der Schweizerische Fussballverband prüft einen möglichen regelwidrigen Einsatz einer Baslerin im Playoff-Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC St. Gallen. Wie der SFV mitteilte, wurde der Einspruch der Ostschweizerinnen fristgerecht eingereicht. Nach Eingang der Stellungnahme wird die Direktion Frauenfussball des SFV den Fall prüfen und beurteilen.

Der FC Basel hatte am Freitag daheim im Rückspiel das in St. Gallen eingehandelte 0:1-Handicap wettgemacht und sich im Penaltyschiessen die Halbfinal-Qualifikation gesichert. Dabei sollen die Baslerinnen aber in der Verlängerung mit Lena Bubendorf eine Spielerin eingewechselt haben, die nicht auf dem Matchblatt stand. (abu/sda)


Ipswich Town steigt auf
Ipswich Town schafft den direkten Wiederaufstieg in die Premier League. Der Klub aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.

Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Playoffs. Wrexham, der Klub, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen. (abu/sda)
Pogacar Solo-Sieger der Königsetappe - Rang 6 für Voisard
Die 4. Etappe der Tour de Romandie wird erwartungsgemäss zur Beute von Tadej Pogacar. Der Slowene gewinnt in Charmey die Königsetappe mit 14 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Florian Lipowitz.

Für Pogacar, der in der Gesamtwertung mit 35 Sekunden Vorsprung führt, war es der dritte Tagessieg bei dieser Rundfahrt nach den Triumphen in der 1. und 2. Etappe. Bester Schweizer am Samstag war Yannis Voisard, der das Ziel nach 149 km in einer ersten Verfolgergruppe als Sechster erreichte. (abu/sda)

NBA-Saison-Aus für Houston und Capela
Die NBA-Saison von Clint Capelas geht in der Nacht auf Samstag zu Ende. Er scheitert mit den Houston Rockets in der 1. Runde der Playoffs gegen die Los Angeles Lakers.

Houston, das die ersten drei Spiele der Best-of-7-Serie verloren hatte, unterlag in der sechsten Partie zuhause mit 78:98. Die Hoffnung auf ein richtiges Comeback nach den zwei Siegen in Folge schwand sehr schnell, da die Rockets zur Halbzeit bereits 18 Punkte zurücklagen.

Ohne Kevin Durant bezahlte Houston teuer für seine mangelnde Treffsicherheit. Die Rockets verwerteten bloss 5 von 28-Dreipunktewürfen, während die Lakers 12 ihrer 28 Versuche von jenseits der Dreipunktelinie verwandelten. Mann des Spiels war mit 28 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds der 40-jährige LeBron James.

Clint Capela, der in den beiden vorangegangenen Spielen auf der Bank geblieben war, kam diesmal zum Einsatz, allerdings erst 2:07 Minuten vor Spielende. Der Genfer Center, der noch einen Zweijahresvertrag bei den Rockets hat, erzielte zwei Punkte und holte einen Rebound.

Die Lakers treffen somit in den Viertelfinals auf den amtierenden Meister Oklahoma City. (sda)

Odermatt erhält Ehrendoktortitel
Zu Marco Odermatts Sammlung an Titeln kommt am kommenden Montag ein weiterer hinzu: Der Nidwaldner Skifahrer erhält von der EPFL, der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, einen Ehrendoktortitel. Damit anerkenne die EPFL Odermatts «aussergewöhnliche Karriere und seinen herausragenden Beitrag zu seinem Fachgebiet».

Mit dem Ehrendoktor wird Odermatt nun dieselbe Ehre zuteil wie einst Roger Federer. Dieser erhielt die Anerkennung 2017 von der medizinischen Fakultät der Universität Basel.

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