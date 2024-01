Sturm «Isha» in Irland: Hunderttausende ohne Strom – Videos zeigen extreme Bedingungen

In Irland zerfallen tausende Häuser. Und der Horror will nicht enden

Laut «Irish Times» strichen Fluggesellschaften am Flughafen Dublin bis Sonntagabend mindestens 148 Flüge. Auch im Zug- und Busverkehr kam es demnach zu Behinderungen, zahlreiche Bäume seien auf Strassen gestürzt. Eine für mehrere Regionen geltende Warnung wegen starker Winde bleibe bis Montagabend in Kraft.

In Irland waren am Montag laut dem irischen Rundfunk RTÉ 235'000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten, wie das Energieunternehmen ESB Networks mitteilte. In Nordirland waren zeitweise mehr als 45'000 Haushalte betroffen.

Ein Sturm hat in der Nacht zum Montag in Grossbritannien und Irland schwere Verkehrsbehinderungen verursacht und zahlreiche Schäden angerichtet.

Münchner Demo gegen rechts wegen zu grossen Andrangs abgebrochen

Der Organisator einer Demonstration gegen rechts mit mindestens 80'000 Menschen in München hat die Veranstaltung wegen Überfüllung abgebrochen. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Die Sicherheit der Teilnehmer sei nicht mehr zu gewährleisten. Die Polizei ging von mindestens 80'000 Demonstrierenden aus, der Veranstalter sprach von 250'000. Am Freitag war bereits eine Demonstration gegen rechts und die AfD in Hamburg wegen des grossen Menschenandrangs abgebrochen worden.