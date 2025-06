Grossbritannien will pro-palästinensische Gruppe verbieten

1 / 17

Die Israel-Palästina-Eskalation im Mai 2021 in Bildern

Der Nahostkonflikt in Israel und in den Palästinensergebieten ist wieder aufgeflammt. Auslöser war dieses Mal ein Gerichtsstreit über ein Wohnquartier. Nach gewaltsamen Protesten eskalierte die Lage, die Hamas begann mit Raketenbeschuss, die israelische Luftwaffe antwortete mit Luftschlägen. Die Folge letzterer sieht man hier im Bild, aufgenommen in Gaza City am 11. Mai.

quelle: keystone / mohammed saber