Dieser Sonder-VW war nach 8 Minuten ausverkauft

Das Ganze bringt messbare Verbesserungen: Schon die «20-Years»-Edition, die erst vor wenigen Monaten auf den Markt kam, umrundete die Nordschleife der Nürburgring-Rennstrecke in 7:47.31 Minuten. Damit war sie vier Sekunden schneller als der normale Golf R. Der R 333 dürfte nicht langsamer sein. Und das soll man ihm auch ansehen.

Der Motor soll spontaner auf Gaspedalbefehle reagieren. Wer das DSG-Doppelkupplungsgetriebe im Modus S oder S+ per Schaltwippen bedient, erlebt beim Hochschalten einen Ruck – eine Rückmeldung von Getriebe und Antriebsstrang. Ausserdem soll der R 333 ein Performance-Paket serienmässig erhalten, das unter anderem die beiden zusätzlichen Fahrprofile «Special» und «Drift» bietet.

Während der normale Golf R bereits 320 PS leistet, mobilisiert der Golf R 333 satte 333 PS. Damit beschleunigt er in nur 4.6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, eine Zehntelsekunde schneller als die serienmässige R-Version (4.7 Sekunden).

Erstmals zeigte VW das Jubiläums-Modell am 1. Juni. Daraufhin gab es offenbar einen Ansturm auf die Händler. VW-Sprecher Stefan Voswinkel meldet auf der Plattform LinkedIn: Das Sondermodell ist bereits vergriffen – in Rekordzeit: «Okay, das ging schnell – selbst für einen Golf R. Das Sondermodell Golf R 333 war nach acht (!) Minuten ausverkauft.» Und zwar trotz Preisen ab 76'410 Euro .

