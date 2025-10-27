trüb und nass
Bild
Rat der Weisen

«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»

27.10.2025, 10:0127.10.2025, 10:05

Frage von Jonas:

Ich frage mich das wirklich. Ich bin seit Jahren in einer Beziehung und irgendwie ist der Sex mittlerweile... na ja, sagen wir so: Er ist da.

Er ist nicht schlecht genug, um direkt alles hinzuwerfen und zu gehen, aber auch nicht gut genug, dass ich mir vorstellen kann, für immer zu bleiben. Wenn ich das so schreibe, klingt das irgendwie hart, aber ich meine es gar nicht gemein, sondern einfach realistisch betrachtet. Für mich ist körperliche Nähe wichtig und wenn ich merke, dass meine Freundin einfach aus Routine noch mitmacht und gar nicht selbst initiiert, ja dann frage ich mich halt schon, ob sie einfach nur noch aus Gewohnheit mit mir zusammen ist. Das will ich für uns beide nicht.

Aktuell ist es irgendwie so: Wir schlafen miteinander, weil man das halt so macht. Aber danach fühle ich mich oft irgendwie komisch. Ich weiss nicht, was schlimmer ist: Wenn gar nichts mehr passiert oder wenn man so tut, als wäre Leidenschaft noch da, obwohl sie längst weg ist.

Ist das irgendwie eine komische Phase oder ist das der Anfang vom Ende....?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Chalbsbratwurst
27.10.2025 10:12registriert Juli 2020
Wie ist die Beziehung denn sonst so?
Unternehmt ihr viel zusammen? Könnt ihr zusammen lachen und schöne Tage geniessen?

Ich meine: Ob die Beziehung gut oder schlecht ist kann man ja nicht nur am Sex messen. Es gibt gute Beziehungen in denen es fast keinen Sex mehr gibt und es gibt total schlechte Beziehungen in denen der Sex super funktioniert.
Dr no
27.10.2025 10:13registriert Mai 2018
Das ist die falsche Frage. Die Frage muss lauten: WAS KANN ICH SELBER DAFÜR TUN, DASS UNSER SEX WIEDER BESSER WIRD?
