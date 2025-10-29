Juventus steht in dieser Saison mit nur drei Siegen aus acht Spielen auf dem achten Platz der Serie A. (nih/sda)
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
Transferticker
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
Juventus hat einen neuen Trainer gefunden
Nach der Entlassung von Igor Tudor hat Juventus Turin wohl einen Nachfolger gefunden. So solle der frühere italienische Nationaltrainer und Napoli-Coach Luciano Spalletti bis Saisonende übernehmen. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Im Falle einer Champions-League-Qualifikation würde sich der Vertrag des 66-Jährigen angeblich verlängern.
Messi verlängert seinen Vertrag
Lionel Messi verlängert den Vertrag bei Inter Miami in der amerikanischen MLS, wie sein Klub am Donnerstag in einem Video auf Instagram mitteilt. Der Argentinier bleibt bis zum Ende der Saison 2028.
Der Argentinier ist seit 2023 teil von Inter Miami, in der Liga erzielte er in 53 Spielen 50 Tore und lieferte 28 Assists. Mit der Vertragsverlängerung hält sich der 38-Jährige eine WM-Teilnahme 2026 mit Titelverteidiger Argentinien offen. Zuerst stehen für Messi nun aber ab dem kommenden Wochenende die MLS-Playoffs an, in denen es um den Titel geht. (riz/sda)
Lionel Messi 🇦🇷
Alter: 38 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2025: 36 Spiele, 28 Tore
Dyche übernimmt in Nottingham als Cheftrainer
Sean Dyche übernimmt als Cheftrainer bei Nottingham Forest. Wie der Premier-League-Klub mitteilt, erhält der 54-jährige Engländer einen Vertrag bis Sommer 2027.
Dyche verfügt als ehemaliger Trainer von Burnley und Everton über die Erfahrung von mehr als 330 Spielen in der obersten Spielklasse Englands. Der ehemalige Nachwuchsspieler von Forest folgt in Nottingham, wo auch der Schweizer Internationale Dan Ndoye unter Vertrag steht, auf Ange Postecoglou. Der Australier stand bei Forest nur 39 Tage an der Seitenlinie. Mit nur fünf Punkten aus acht Partien fiel der Klub in der Rangliste auf Position 18 zurück. (riz/sda)
Ex-Premier-League-Coach soll Schweden gegen die Schweiz helfen
Schweden hat einen neuen Nationaltrainer für die verbleibenden Spiele der WM-Qualifikation: Graham Potter übernimmt den nächsten Schweizer Gegner bis März 2026, wie der Verband mitteilt. Der 50-jährige Engländer, der vor Kurzem bei West Ham entlassen wurde und in der Vergangenheit unter anderem Chelsea trainierte, folgt auf den nach der 0:1-Niederlage gegen Kosovo entlassenen Jon Dahl Tomasson.
Schweden bräuchte gegen die Schweiz sowie gegen Slowenien Siege, damit es überhaupt noch auf den zweiten Platz in der Quali-Gruppe hoffen kann. Der Rückstand auf Kosovo beträgt derzeit sechs Punkte. Jedoch könnten die Schweden sich auch als Gruppensieger der Nations League für die Playoffs qualifizieren. Graham Potter soll nun dabei helfen, doch noch an die WM zu kommen. (nih)
12:19
Das Frauen-Team des FC Basel hat einen neuen Trainer, wie der Klub mitteilt. Nunmehr steht der kanadisch-algerische Doppelbürger Omar Adlani beim gegenwärtigen Drittplatzierten der Women's Super League in der Verantwortung. Der 35-jährige Adlani war zuletzt als Trainer-Assistent bei der Männer-Mannschaft des algerischen Rekordmeisters JS Kabylie tätig. Auf Frauen-Seite wirkte er während mehreren Jahren als Cheftrainer des finnischen Erstligisten FC Honka.
Adlani tritt die Nachfolge der vor einem Monat nach nur zwei Spielen der neuen Saison entlassenen Deutschen Kim Kulig an. Die seither interimsmässig als Cheftrainerin arbeitende Kroatin Kristina Sundov wird auch in Zukunft, im Rahmen ihrer im Sommer übernommenen Rolle als Talentmanagerin, das Betreuer-Team als Assistentin unterstützen. (riz/sda)
Lausanne verpflichtet erfahrenen Franzosen
Lausanne-Sport hat mit dem Franzosen Florent Mollet noch einmal einen Transfer getätigt. Der 33-jährige offensive Mittelfeldspieler unterschrieb beim Super-League-Klub aus dem Waadtland für eine Saison mit Option auf ein weiteres Jahr.
Mollet spielte in den letzten drei Saison für Nantes, seit Sommer war er vertragslos. Er bringt viel Erfahrung ins Team von Trainer Peter Zeidler: Für Metz, Montpellier und Nantes lief er 230-mal in der Ligue 1 auf (33 Tore, 25 Vorlagen). 2022 spielte er zudem eine halbe Saison für Schalke in der Bundesliga.
Im Europacup ist Mollet erst ab Januar für die Lausanner spielberechtigt. (sda)
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur
Das noch sieglose Schlusslicht der Super League bekommt namhafte Verstärkung. Der frühere Schweizer Nationalspieler Pajtim Kasami unterschreibt einen Vertrag mit dem FC Winterthur bis Ende Saison, wie die Zürcher auf Instagram bekannt geben.
Weil Kasami seit der Auflösung seines Vertrags mit dem FC Sion Anfang Juli ohne Vertrag war, konnte er vom FCW auch nach Ablauf der Transferperiode verpflichtet werden. Der aus dem Nachwuchs von Winterthur stammende Mittelfeldspieler, der mit der Schweiz 2009 U17-Weltmeister war, spielte in den letzten fünf Jahren für Basel, Olympiakos Piräus, Sampdoria Genua und den FC Sion. Für die Schweizer A-Nationalmannschaft bestritt er zwischen 2013 und 2016 zwölf Länderspiele. (sda)
Pajtim Kasami 🇨🇭
Alter: 33 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2024/2025: 19 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Real Madrid wollte ihn, doch Saliba verlängert bei Arsenal
William Saliba gilt als einer der besten Innenverteidiger der Welt. Deshalb buhlte Real Madrid im Sommer angeblich intensiv um den 24-jährigen Franzosen. Saliba entschied sich gemäss übereinstimmender Medienberichte nun aber dazu, seinen noch zwei Jahre laufenden Vertrag bei Arsenal bis 2030 zu verlängern. Der 1,92-m-Hüne werde das neue Arbeitspapier in den kommenden Tagen unterschreiben, wodurch ihm eine gehörige Gehaltserhöhung winken dürfte. Schon jetzt verdiente Saliba über zehn Millionen Franken jährlich. (nih)
William Saliba 🇫🇷
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025: 5 Spiele, 1 Assist
Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück
Der FC Winterthur reagiert auf den Abgang von Christian Gomis und verpflichtet mit Francis Momoh einen in der Super League bestens bekannten Stürmer. Der 24-jährige Nigerianer spielte von 2019 bis 2024 für die Grasshoppers.
Nun kehrt Momoh nach einer Saison in der höchsten ukrainischen Liga bei LNZ Cherkasny in die Schweiz zurück. Er unterschrieb in Winterthur einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag. (riz/sda)
Francis Momoh 🇳🇬
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2025: 26 Spiele, 4 Tore, 1 Assist
Mourinho kehrt zu Benfica zurück
José Mourinho ist wie erwartet neuer Coach von Benfica Lissabon. Der Starcoach kehrt damit nach über 20 Jahren wieder in seine portugiesische Heimat zurück. José Mourinho kehrt nach mehr als 20 Jahren im Ausland zurück nach Portugal und soll Benfica Lissabon zu neuen Titeln führen. Der «Special One» unterschrieb beim portugiesischen Rekordmeister einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag, wie Benfica mitteilte. Zuvor hatte sich der Klub nach dem peinlichen 2:3 in der Champions League gegen Karabach Agdam noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt.
In den Stunden danach soll Mourinho laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seine Zustimmung gegeben haben. Am frühen Mittwochabend schliesslich landete er zur Vertragsunterschrift in Lissabon. Für den 62-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Bereits im Jahr 2000 hatte er Benfica für kurze Zeit trainiert. (riz/sda)
Messi bleibt wohl in Miami
Weltmeister Lionel Messi steht bei Inter Miami vor einer Vertragsverlängerung. Angeblich soll der 38-jährige Argentinier schon bald einen neuen Mehrjahresvertrag unterschreiben. Wie es heisst, sind Spielerumfeld und Klub in den letzten Zügen der Verhandlungen, ein Abschluss stehe kurz bevor. Messi spielt seit zwei Jahren in Miami, wo er in 75 Einsätzen 62 Tore schoss und 30 weitere vorbereitete. (ram)
Quelle: ESPN
Ouattara zum FCSG
Der Super-League-Leader FC St.Gallen verstärkt seine Offensive. Von Servette wird bis Ende Saison der 20-jährige Tiemoko Ouattara ausgeliehen, St.Gallen besitzt eine Kaufoption für den Schweizer U21-Nationalspieler.
Espen-Sportchef Roger Stilz beschreibt Ouattara als «jung, schnell und dribbelstark». Er passe sehr gut zur St.Galler Spielweise. (ram)
Tiemoko Ouattara 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 5 Spiele, kein Tor
Bruno Lage nicht mehr Benfica-Trainer - Mourinho vor Rückkehr
Nach der 2:3-Heimniederlage am Dienstag in der Champions League gegen Aserbaidschans Meister Karabach Agdam trennte sich Benfica Lissabon von seinem Trainer Bruno Lage, der gut ein Jahr im Amt war. Als Nachfolger steht anscheinend Jose Mourinho bereit. Der Startrainer soll dem portugiesischen Rekordmeister laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seine Zustimmung gegeben haben. Für Mourinho wäre es nach einem kurzen Intermezzo im Jahr 2020 eine Rückkehr zu Benfica.
Zuletzt hatte der 62-jährige Portugiese für Fenerbahce Istanbul gearbeitet. Nachdem er im Playoff zur Champions League ausgerechnet an Benfica gescheitert war, stellten die Türken ihn frei. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mourinho nach über 20 Jahren im Ausland wieder in seiner Heimat tätig sein wird. (riz/sda)
Servette verlängert mit Rouiller
Der 35-jährige Steve Rouiller bleibt Servette weiterhin treu. Wie der Verein bekannt gibt, haben sich Klub und Spieler auf eine Vertragsverlängerung bis 2028 geeinigt.
Rouiller läuft seit 2018 für die Grenat auf und verhalf dem Team in seiner ersten Saison zum Aufstieg in die Super League. Inzwischen hat der im Wallis ausgebildete Abwehrspieler 248 Pflichtspiele für Servette bestritten - so viele wie kein anderer Spieler in der aktuellen Mannschaft. (riz/sda)
Steve Rouiller 🇨🇭
Alter: 35
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2024/25: 34 Spiele, 5 Tore
Bastien Toma zieht es nach Polen
Bastien Toma setzt seine Karriere in Polen fort. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum LKS Lodz, der in der zweithöchsten Liga spielt. Der frühere Schweizer Nachwuchsinternationale unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie der Klub mitteilte.
Toma begann die Saison beim FC St. Gallen, kam dort allerdings nicht zum Einsatz. Anfang des Monats wurde sein bis 2026 gültiger Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. (riz/sda)
Bastien Toma 🇨🇭
Alter: 26
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 48 Spiele, 3 Tore, 8 Assists
Ramona Bachmann verlässt Houston wieder
Ramona Bachmann und Houston Dash gehen per sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wird der Vertrag mit der Schweizer Nationalstürmerin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Bachmann war Anfang April 2024 zum amerikanischen Klub gestossen, nachdem sie zuvor während vier Jahren für Paris Saint-Germain gespielt hatte. In den rund anderthalb Jahren, in denen sie immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bestritt Bachmann 14 Partien für Houston; dabei gelangen ihr zwei Tore.
Der Fokus von Bachmann liegt nun, wie sie in einem Statement auf Instagram schreibt, voll und ganz auf der Reha. Kurz vor der Heim-EM hatte sich die 153-fache Schweizer Nationalspielerin in einem Training während der Vorbereitung das Kreuzband gerissen. «Das ist nicht das Ende und ich bin motivierter als je zuvor, auf das Fussballfeld zurückzukehren», schreibt Bachmann weiter und macht damit klar: Ihre Karriere beendet die 34-Jährige noch nicht. (nih/sda)
Elia von YB zu Alanyaspor
Nach genau 200 Pflichtspielen für die Young Boys verlässt Meschack Elia den Berner Klub. Der kongolesische Nationalspieler wechselt zu Alanyaspor.
Der 28-jährige Stürmer hat beim türkischen Erstligisten einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben, wie der Klub mitteilt. Dort trifft er auf die beiden kosovarisch-schweizerischen Doppelbürger Fidan Aliti und Florent Hadergjonaj.
Elia, der in der Rückrunde der letzten Saison an Nantes ausgeliehen war und in dieser Saison noch nicht eingesetzt wurde, wurde mit YB viermal Schweizer Meister und zweimal Cupsieger. Dabei steuerte er 79 Skorerpunkte bei. (nih/sda)
Onana von Manchester United zu Trabzonspor
Manchester United findet einen Abnehmer für den degradierten Goalie André Onana. Der englische Rekordmeister leiht den 29-jährigen Kameruner für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Trabzonspor aus. Eine entsprechende Meldung veröffentlichte der Klub aus England auf seiner Website.
Onana wechselte 2023 für mehr als 50 Millionen Euro von Inter Mailand nach Manchester, wo er seither 102 Partien bestritt. Nach schwankenden Leistungen in der Vorsaison wurde er zu Beginn dieser Spielzeit durch Altay Bayindir ersetzt. Zudem verpflichteten die Red Devils am Deadline Day mit Senne Lammens von Royal Antwerpen einen weiteren Goalie. (abu/sda)
Wolfsburg holt Eriksen
Christian Eriksen schliesst sich dem VfL Wolfsburg an. Der 33-jährige Däne unterschreibt beim Bundesligisten einen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Niedersachsen mitteilt.
Nach seinem Vertragsende in diesem Sommer bei Manchester United war Eriksen vereinslos. Mit 144 Länderspielen ist der offensive Mittelfeldspieler Rekordnationalspieler seines Landes. Bei der EM 2021 erlitt er im Auftaktspiel gegen Finnland einen Herzstillstand. Acht Monate später gab er sein Comeback. (nih/sda)
Christian Eriksen 🇩🇰
Alter: 33
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 35 Spiele, 5 Tore, 6 Assists
Csoboth wechselt leihweise in die Türkei
Der FC St. Gallen leiht Kevin Csoboth für ein Jahr an den türkischen Erstligisten Genclerbirligi Ankara aus. Dies teilt der Klub aus der Ostschweiz mit.
Csoboth wechselte vor einem Jahr vom Ujpest FC aus der höchsten ungarischen Liga nach St. Gallen, wo der 25-jährige Flügelspieler in 43 Spielen vier Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. In dieser Saison kam Csoboth, dessen Vertrag in der Ostschweiz noch bis im Sommer 2028 Gültigkeit hat, lediglich zu einem Teileinsatz. (nih/sda)
Kevin Csoboth 🇭🇺
Alter: 25
Position: Linksaussen
Marktwert: 900'000 Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 4 Tore, 2 Assists
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho
Domenico Tedesco wird Nachfolger von Star-Coach José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul. Der 39-jährige Deutsch-Italiener erhält einen Zweijahresvertrag, wie der türkische Klub mitteilt.
Tedesco hatte seine Karriere in Deutschland begonnen und war unter anderem Trainer bei Schalke und RB Leipzig in der Bundesliga. Bis Januar dieses Jahres trainierte er die belgische Nationalmannschaft, seither war er ohne Anstellung.
Mourinho war am Bosporus nach der verpassten Qualifikation für die Champions League freigestellt worden. (riz/sda/dpa)
Ange Postecoglou übernimmt Nottingham Forest
Nottingham Forest trennt sich von Trainer Nuno Espirito Santo. Nachfolger wird der ehemalige australische Nationalspieler Ange Postecoglou, wie der Klub mitteilt. Postecoglou hatte in der vergangenen Saison als Trainer von Tottenham Hotspur die Europa League gewonnen. Trotz des ersten Titels für den Premier-League-Klub seit 17 Jahren wurde er Ende Saison entlassen.
Sein Vorgänger Santo musste bei Nottingham nach drei Runden in der Meisterschaft als erster Coach der Premier League die Sachen packen. Die Entlassung hat allerdings kaum sportliche Gründe. Der 51-Jährige hatte zuletzt öffentlich über Probleme im Verhältnis zum griechischen Klubbesitzer Evangelos Marinakis gesprochen. Zudem hatte sich der Trainer über die Transferphase im Sommer beklagt. Erst vor drei Monaten war sein Vertrag bis 2028 verlängert worden.
Andi Zeqiri wechselt nach Polen
Andi Zeqiri setzt seine Karriere in Polen fort. Der 26-jährige Nationalstürmer wechselt von Genk zu Widzew Lodz. Er unterschrieb dort einen Vertrag bis 2029. In der abgelaufenen Saison war er an Standard Lüttich ausgeliehen. Vor den Engagements in Belgien spielte Zeqiri schon in Deutschland (Augsburg) und England (Brighton). (abu/sda)
Andi Zeqiri 🇨🇭
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 28 Spiele, 10 Tore, 4 Assists
Luzern verstärkt die Offensive
Der FC Luzern verpflichtet den 20-jährigen Oscar Kabwit. Der Offensivspieler aus der Demokratischen Republik Kongo stösst leihweise mit Kaufoption zu den Innerschweizern, wie der Klub bekannt gibt. (nih/sda)
Oscar Kabwit 🇨🇩
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: k. A.
Bilanz 2024/25: 8 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
Winterthur verstärkt Offensive
Der FC Winterthur verstärkt sich mit dem Offensivspieler Bafodé Dansoko, wie er mitteilt. Damit reagieren die Verantwortlichen auf den Abgang von Christian Gomis zu Schalke 04 sowie die Verletzungen von Nishan Burkart und Fabian Rohner.
Der 29-jährige Dansoko, der vier Länderspiele für Guinea bestritt, war zuletzt vereinslos. Zuvor spielte er sieben Jahre in Belgien, zuletzt bei Patro Eisden in der zweithöchsten Liga. (nih/sda)
Bafodé Dansoko 🇫🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2024/25: 28 Spiele, 5 Tore, 3 Assists
Däne Hjulmand neuer Trainer in Leverkusen
Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen finden den Nachfolger für den entlassenen Trainer Erik ten Hag. Ab sofort steht der Däne Kasper Hjulmand beim Bundesligisten in der Verantwortung, wie der Verein bestätigt.
Der 53-jährige Hjulmand erlangte vorab als Nationalcoach seines Heimatlandes Bekanntheit. Den Posten hatte er während vier Jahren bis zu seinem Rücktritt nach der Europameisterschaft in Deutschland im vergangenen Sommer inne. In Leverkusen unterzeichnete er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Hjulmand arbeitete schon einmal als Trainer in der deutschen Bundesliga. Vor elf Jahren war er in Mainz tätig, wo er nach gut sieben Monaten aber bereits wieder freigestellt wurde.
Nach den Abgängen von Granit Xhaka und weiterer Leistungsträger wie Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Jonathan Tah war der Zweite der Vorsaison mit der Heimniederlage gegen Hoffenheim und dem Unentschieden in Bremen enttäuschend in die Bundesliga gestartet. (riz/sda)
YB-Goalie von Ballmoos wechselt nach Lugano
David von Ballmoos verlässt die Young Boys nach acht Jahren mit 263 Pflichtspielen sowie sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen vorerst leihweise. Das Berner Eigengewächs, das nur während zwei Jahren in Winterthur nicht bei YB spielte, unterschreibt für eine Saison beim FC Lugano. Wie die Young Boys mitteilen, haben die Tessiner eine Option auf eine definitive Übernahme des 30-Jährigen. Der Wechsel erfolge auf den Wunsch von von Ballmoos, der in Bern nur noch die Nummer 2 hinter Marvin Keller war, wieder mehr zu spielen. In Lugano wird er mit dem bisherigen Stammtorwart Amir Saipi konkurrieren.
Zudem gab Lugano die Verpflichtung des Italieners Claudio Cassano bekannt. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler stösst leihweise von den Chicago Fire zu den Südtessinern, die über eine Kaufoption verfügen. Cassano wurde in der Jugendakademie der AS Roma ausgebildet. (nih)
David von Ballmoos 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2024/25: 25 Spiele, 48 Gegentore, 2 Spiele zu null
Claudio Cassano 🇮🇹
Alter: 22 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 31 Spiele, 11 Tore, 10 Assists
