Günther Jauchs Kandidat vom Montag scheitert an einer fiesen Sportfrage. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück

Fast alle Kandidaten bei Günther Jauch hatten am Montagabend Grund zum Feiern – zwei nehmen gar 64'000 Euro mit nach Hause. Von der Party ausgeschlossen bleibt Erik Sparn-Wolf, der Kandidat fällt bei der 32'000-Euro-Frage auf 500 Euro zurück. Dabei hätte er einfach bei seiner altbewährten Taktik bleiben sollen.

Doch wir beginnen von vorn: Die ersten fünf Fragen fallen dem Wissenschaftlichen Mitarbeiter und Parteigänger der Linken sehr leicht. Doch beim Englisch weist er plötzlich Mängel auf – sowohl in der Grammatik als auch in der Sprache. Was ist denn schon wieder ein Infinitiv? Und was heisst wägen auf Englisch?

Doch von mangelndem Wissen lässt sich Sparn-Wolf nicht beeindrucken, er zockt selbstbewusst auf Antwort A – und liegt richtig. Bei der nächsten Frage braucht er den 50:50-Joker und weiss danach trotzdem genau gleich viel. Er kann sich bei beiden verbleibenden Antworten vorstellen, dass sie richtig sind.

Es bleibt die gleiche Antwort

Also tippt er auch hier auf Antwort A und liegt wieder richtig. Keine Angst, im Quiz unten haben wir die Antworten durcheinandergebracht, damit du nicht gespoilert wirst. Nun aber spricht Günther Jauch bereits von einer «Taktik»: «Der kommt hierher und sagt einfach: ‹A, A, A.›» Wäre er doch bei dieser fiesen Sportfrage für 32'000 Euro bei der gleichen Taktik geblieben (wir haben die Antworten wieder vertauscht, oder nicht?):

32'000 Euro: Wobei küsst der Sieger nach dem Rennen einen Streifen aus Ziegelsteinen an der Ziellinie? Paris-Roubaix Berliner Marathon Rallye Dakar Indy 500

Sparn-Wolf gesteht sofort: «Ich weiss es nicht.» Also telefoniert er zunächst. Sein Joker nennt ihm zwar eine Antwort, rät ihm jedoch: «Geh raus.» Trotz aller Warnzeichen zockt der Kandidat aber auf die Antwort des Telefonjokers – Günther Jauch fallen fast die Augen aus dem Kopf. Denn diese liegt auf B. Die richtige Antwort wäre aber auch hier auf A zu finden gewesen.



Der Kandidat verlässt das Studio damit nur mit 500 Euro in der Tasche. Wie weit hättest du es gebracht? Hier findest du die Antwort auf die Sportfrage (mit Erklärung weiter unten) und kannst dich gleichzeitig beweisen:

Darum ist die Sportfrage besonders fies

Wer im Sport bewandert ist, denkt bei der Sportfrage sofort an das Kopfsteinpflaster beim Velorennen Paris-Roubaix. Doch dabei handelt es sich eben nicht um Ziegel-, sondern um Pflastersteine.

Mathieu van der Poel kämpft sich bei Paris-Roubaix 2025 über das Kopfsteinpflaster. Bild: www.imago-images.de

Wer sich aber wirklich im Sport auskennt, weiss: Am Ende des geschichtsträchtigen Autorennens Indianapolis 500 – kurz «Indy 500» genannt – küssen viele Sieger den sogenannten «Yard of Bricks», also den Zielstrich.

Bubba Wallace küsst am 27. Juli 2025 den «Yard of Bricks» in Indianapolis. Bild: keystone

(leo)