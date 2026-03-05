Nebelfelder-1°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Pleite für Trump: US-Gericht bestätigt Zoll-Rückzahlungen an Firmen

Noch eine Pleite für Trump: US-Gericht bestätigt Zoll-Rückzahlungen an Firmen

Die US-Regierung hat im Rechtsstreit um ihre Zölle eine weitere Niederlage kassiert.
05.03.2026, 07:2305.03.2026, 07:23

Ein Richter am Gericht für internationalen Handel in New York entschied, dass Importeure Anspruch auf Rückzahlungen für bereits entrichtete Zölle haben, die das oberste US-Gericht jüngst für unrechtmässig erklärt hatte.

FILE - The United States Court of International Trade is seen in front of the Jacob K. Javits Federal building in this Wednesday, March 18, 2015, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File) Trump Tari ...
Das US-Gericht für Internationalen Handel in New York.Bild: keystone

Kläger war in dem konkreten Fall ein Unternehmen aus dem Bundesstaat Tennessee. Unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 hatte Präsident Donald Trump seit Beginn seiner zweiten Amtszeit am Kongress vorbei Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängt.

Der Supreme Court erklärte diese Zölle in einer wegweisenden Entscheidung im vergangenen Monat für rechtswidrig. Das Gesetz erlaube es dem US-Präsidenten nicht, eigenständig Zölle zu verhängen, urteilten die Richter. Ob die Regierung Zolleinnahmen an Importeure zurückzahlen muss, entschieden sie dabei nicht.

Mehrere Unternehmen, wie beispielsweise auch der US-Logistikkonzern Fedex, hatten daraufhin beim Gericht für internationalen Handel in New York Klagen gegen die Regierung eingereicht, um eine Rückerstattung bereits gezahlter Zölle durchzusetzen. Auch mehrere Schweizer Unternehmen haben angekündigt, Rückerstattungen einzufordern, darunter die Skimarke Stöckli, die Uhrenhersteller Breitling und Swatch, Sackmesser-Produzent Victorinox oder Schoggifirma Läderach.

Nach Zoll-Pleite: Diese Schweizer Firmen wollen Geld von Trump zurück

Bereits unmittelbar nach dem Urteil des Supreme Courts wurde mit einer Welle an Rückforderungen solcher Zölle gerechnet. Nach Berechnungen der University of Pennsylvania geht es für den US-Staatshaushalt um etwa 175 Milliarden US-Dollar. Das entspräche etwa 2,5 Prozent des US-Haushalts. (sda/awp/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Putin erwägt Stopp der Gaslieferungen in EU – «jetzt sofort»
Angesichts des von der EU geplanten Embargos gegen russisches Gas denkt Kremlchef Wladimir Putin darüber nach, die Lieferungen nun selbst schon vorher zu stoppen. «Jetzt öffnen sich andere Märkte. Und vielleicht ist es für uns vorteilhafter, jetzt sofort die Lieferungen für den europäischen Markt einzustellen», sagte Putin in einem auch vom Kreml veröffentlichten Interview des russischen Staatsfernsehens. Demnach erwägt der Präsident dem Inkrafttreten der EU-Sanktionen zuvorzukommen.
Zur Story