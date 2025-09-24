bedeckt11°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Buffett steigt aus: Elektroauto-Gigant BYD gerät ins Wanken

epa08398517 (FILE) - Warren Buffett, chairman and CEO of Berkshire Hathaway, testifying about the estate tax, often called the death tax, during a Senate Finance Committee hearing on Capitol Hill in W ...
Ist beim chinesischen Elektroautobauer «BYD »ausgestiegen: Investor Warren Buffet.Bild: EPA

Warren Buffett hat alle Aktien verkauft: BYD gerät ins Wanken

Der weltgrösste E-Auto-Bauer BYD steckt tief in der Krise. Während Hunderttausende Stromer unverkauft auf Halde stehen, trennt sich nun auch Warren Buffett komplett von seinen Anteilen – nach 17 Jahren.
24.09.2025, 19:4324.09.2025, 20:09

Für BYD ist es ein schwerer Schlag: Warren Buffett (95), als «Orakel von Omaha» weltbekannt, hat sämtliche Anteile am chinesischen Konzern verkauft. Wie CNBC berichtet, reduzierte seine Investmentfirma Berkshire Hathaway ihre Beteiligung bis Ende März 2025 auf null. Ein Sprecher bestätigte den Schritt.

Buffett war 2008 auf Empfehlung seines Geschäftspartners Charlie Munger eingestiegen – ein damals ungewöhnliches Investment. Munger schwärmte von einem «verdammten Wunder», das BYD und CEO Wang Chuanfu verkörperten. Tatsächlich verfünfzehnfachte sich der Aktienkurs über die Jahre.

Aktie unter Druck

Der Zeitpunkt des endgültigen Ausstiegs ist bemerkenswert: Noch im Mai 2025 erreichte die Aktie ein Rekordhoch. Seitdem ist sie um rund 30 Prozent gefallen. Hauptgründe sind Absatzprobleme und eine ruinöse Rabattschlacht auf dem chinesischen Markt.

Bild
Bild: Google Finanzen (Screenshot)

Überproduktion und Preiskrieg

BYD hatte ursprünglich für 2025 ein Produktionsziel von 5,5 Millionen Fahrzeugen – inzwischen wurde es auf 4,6 Millionen gesenkt. Der Grund: Überproduktion und eine Preisschlacht, die die Regierung in Peking jüngst zu bremsen versuchte. Firmen dürfen Autos nicht mehr unter den Selbstkosten verkaufen.

Doch nicht nur im Heimatmarkt gibt es Schwierigkeiten. Auch im Export läuft es holprig. In Europa ist nur rund jedes fünfte verkaufte Auto ein Elektrofahrzeug, die Konkurrenz durch Tesla und deutsche Hersteller ist gross.

Schwacher Auftritt in der Schweiz

Wie Blick berichtet, zeigt sich das auch hierzulande: Trotz grossem Markteintritt setzte BYD bis Ende August nur 329 Fahrzeuge ab. Tesla verkaufte im gleichen Zeitraum 3503 Autos.

VWs Antwort auf günstige China-Stromer kommt spät, aber mit Wucht

Fazit

Warren Buffetts Abschied von BYD ist ein symbolträchtiger Schritt. Das einstige «Wunder» des chinesischen E-Automarktes steht unter enormem Druck – und muss beweisen, dass es mehr ist als eine Erfolgsgeschichte aus der Vergangenheit.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Skodas Elektro-Erfolgsmodell erhält ein Facelift
1 / 14
Skodas Elektro-Erfolgsmodell erhält ein Facelift
Das erneuerte Modell des Skoda Enyaq kann ab Mitte Januar 2025 bestellt werden.
quelle: skoda
Auf Facebook teilenAuf X teilen
China ist der Marktführer für Elektroautos
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Iran: Streben nicht nach Atomwaffen ++ Dutzende Tote im Gazastreifen
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Picdump 158 – in dubio pro Memes
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
Europas grösster Börsengang des Jahres: SMG-Aktien mit starkem Start
Die Swiss Marketplace Group (SMG) hat am Freitag beim grössten Börsengang in Europa in diesem Jahr ein starkes Debüt hingelegt. Die Aktien der Betreiberin von Onlineplattformen wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24 und Ricardo starteten klar über dem Ausgabepreis. Damit kam SMG auf eine Marktkapitalisierung von über 4,7 Milliarden Franken.
Zur Story