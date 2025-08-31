klar18°
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Stimmung in Chinas Industrie bleibt angespannt

Stimmung in Chinas Industrie bleibt angespannt

Die Stimmung in Chinas Industrie ist schlecht geblieben. Der staatliche Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung in eher grösseren und staatlichen Unternehmen abbildet, lag im August bei 49,9 Punkten.
31.08.2025, 08:0931.08.2025, 08:09
Mehr «International»

Das ist zwar ein minimaler Anstieg von 0,1 Punkten im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Jedoch bleibt der wirtschaftliche Indikator weiterhin deutlich unter dem kritischen Schwellenwert von 50.

A new China World Trade Center and Xiong&#039;an Intercity Rail Station that connects with Beijing&#039;s Daxing International Airport are under construction in Anxin County in Xiong&#039;an New Area, ...
Trotz reger Bautätigkeit in Peking: Chinas Wirtschaft steht unter Druck.Bild: keystone

Der Einkaufsmanagerindex ist ein wichtiger Frühindikator für Analystinnen und Analysten sowie Entscheidungsträger. Bei einem Wert von mehr als 50 Punkten gehen die Statistiker von einer sich ausweitenden wirtschaftlichen Aktivität aus. Liegt der Wert darunter, signalisiert dies eine schrumpfende Industrieaktivität.

Chinas Volkswirtschaft steht wegen einer anhaltenden Immobilienkrise, eines schwachen Binnenkonsums und des Handelsstreits mit den USA unter Druck. US-Präsident Donald Trump kündigte 145-prozentige Strafzölle auf chinesische Importe an. Die chinesische Seite beschloss daraufhin 125-prozentige Abgaben auf US-Einfuhren. Derzeit haben sich beide Staaten jedoch auf eine bis November gültige Pause im Zollstreit geeinigt. Bis dahin gelten lediglich die bestehenden Abgaben von jeweils 30 und 10 Prozent. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Der nächste Vollmond wird ganz besonders – er erscheint blutrot
3
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
4
War's das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe
5
Der Schweiz drohen weitere Probleme wegen Trump – und damit Negativzinsen
Meistkommentiert
1
YB engagiert jungen Engländer +++ Chelsea holt ManUtd-Angreifer Garnacho
2
Eigenmietwert: Darum fürchten sich die Solarinstallateure vor der Abschaffung
3
Dieser Politiker wehrt sich gegen Röstis Pläne: «Tempo 30 ist eine Chance für Zentren»
4
JD Vance erklärt sich bereit fürs Präsidentenamt, «wenn es zu einer Tragödie kommt»
5
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Ukrainer für Waffenruhe nur mit Garantien +++ Putin weiter nicht zu Gesprächen bereit
3
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
4
Mike Powell zeigt Carl Lewis den Meister und stellt einen Weltrekord für die Ewigkeit auf
5
ZSC siegt locker, Lausanne verliert erneut +++ Vingegaard dominiert an der Vuelta
Trump zertrümmert die Demokratie – Stück für Stück
Die USA sind im Begriff, zu einer zweiten Weimarer Republik zu werden.
In der Erzählung «Geschichte eines Deutschen» schildert Sebastian Haffner meisterhaft, wie sich die Stimmung im Land vor Hitlers Machtergreifung, die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und 1933, verändert hat. Er schreibt:
Zur Story