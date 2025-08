Boeing-Arbeiter in den USA treten in den Streik

Dan Gillian, Vizepräsident von Boeing Air Dominance und Leiter des Werks in St. Louis, reagierte «enttäuscht» auf die Ablehnung des Angebots. Boeing sei aber «auf einen Streik vorbereitet» und habe einen Notfallplan, um die Produktion mit nicht streikenden Beschäftigten aufrechtzuerhalten.

Boeing hatte in dem Tarifstreit zuerst eine Lohnerhöhung von 20 Prozent über vier Jahre und mehr Urlaub angeboten. Dieses Angebot war jedoch bereits vor einer Woche abgelehnt worden. Das überarbeitete Tarifangebot sah laut Boeing eine Lohnsteigerung von 40 Prozent vor.

Daher werde nun am Montag um Mitternacht ein Streik beginnen. Die Boeing-Beschäftigten hätten mit ihrem Votum «laut und deutlich» zum Ausdruck gebracht, dass sie einen Tarifvertrag verdienen, «der ihre Qualifikation, ihren Einsatz und die entscheidende Rolle widerspiegelt, die sie bei der Verteidigung unseres Landes spielen», erklärte der IAM-Vertreter Tom Boelling. Gewerkschaftschef Brian Bryant erklärte, die Mitglieder hätten «jedes Recht», einen Vertrag zu fordern, der ihrer Tätigkeit gerecht werde.

Rund 3200 von der Gewerkschaft vertretene Beschäftigte der Werke in Missouri und Illinois lehnen ein neues Tarifangebot ab, wie die Gewerkschaft IAM am Sonntag mitteilte.

Beim US-Flugzeugbauer Boeing beginnen am Montag Streiks in Kampfflugzeug-Werken.

