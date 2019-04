Jetzt auch noch das – Nacktdemonstranten stören Debatte im britischen Unterhaus

International

Brexit: Nacktdemonstranten stören Debatte im britischen Unterhaus



Dass es im britischen Unterhaus zuweilen unzivilisiert zu und her geht, hat man in den vergangenen Wochen und Monaten zu Genüge mitbekommen. In unzähligen Livestreams zu den Brexit-Debatten konnten die Abgeordneten dabei beobachtet werden, wie sie ihre Gegner auslachten und anschrien. Zuweilen erinnerte die ganze Szenerie an ein Affentheater, wie es etwa der Künstler Banksy auf den Punkt brachte.

Am Montag machte erneut eine krude Meldung aus dem House of Commons die Runde. Rund ein Dutzend halbnackter Demonstranten störte die Brexit-Debatte. Die Protestierenden standen in der Besuchergalerie an einer grossen Glasscheibe und sollen gemäss englischen Medien Leim dabei gehabt haben, um sich ans Glas zu kleben.

BREAKING: Extinction Rebellion activists strip off in House of Commons public gallery to call attention to the ‘elephant in the room’ — Climate and Ecological Crisis #ExtinctionRebellion #TellTheTruth @HouseofCommons pic.twitter.com/VO8l31XRne — Extinction Rebellion 🐝⌛️🐝 (@ExtinctionR) 1. April 2019

Sie protestierten zwar nicht direkt gegen den Brexit, doch dürfte sie die ständige Fokussierung auf den EU-Austritt gestört haben. Auf Twitter bekannte sich die Gruppierung «Extinction Rebellion» zur Aktion. Sie wollte mit ihrem Stunt auf die Klimakrise aufmerksam machen. Dem «Elefanten im Raum», wie sie schrieben.

Der Abgeordnete James Heappey twitterte treffend: «Parliament just got a little bit more nuts!» Jegliche Übersetzung ist hier wohl zwecklos. (cma)

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu — James Heappey MP (@JSHeappey) 1. April 2019

