International
Wirtschaft

Vance vergleicht US-Wirtschaft mit der «Titanic»

Vice President JD Vance speaks during a news conference on Thursday, Jan. 22, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Angelina Katsanis) Vance
US-Vizepräsident JD Vance.Bild: keystone

Vance vergleicht US-Wirtschaft mit der «Titanic» – und wird auf Social Media verspottet

23.01.2026, 13:2923.01.2026, 13:29

US-Vizepräsident JD Vance hat die Wirtschaft seines Landes in einer Rede ausgerechnet mit dem untergegangenen Schiff «Titanic» gleichgesetzt. Mit der Analogie wollte Vance wohl die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten in den USA erklären.

Er stiess damit aber bei einigen Demokraten und in den sozialen Medien auf Spott.

Inhaltsverzeichnis
Das hat Vance gesagtDie ReaktionenDer Hintergrund

Das hat Vance gesagt

«Die Demokraten sprechen viel über die Krise der Bezahlbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, es gibt eine Krise der Bezahlbarkeit, die durch die Politik von Joe Biden verursacht wurde», sagte Vance zunächst in Anspielung an den demokratischen Ex-Präsidenten. Dann folgte das Schlüsselzitat: «Die ‹Titanic› lässt sich nicht über Nacht wenden. Es braucht Zeit, um zu reparieren, was kaputtgegangen ist.»

FILE - The Titanic leaves Southampton, England, April 10, 1912, on her maiden voyage. (AP Photo, File)
Die Titanic sank im April 1912.Bild: keystone

Die Reaktionen

«Man wendet die Titanic ÜBERHAUPT NICHT», schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Illinois, JB Pritzker auf X. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der wie Pritzker zur Demokratischen Partei gehört, postete ein spöttisches Meme.

Zu sehen ist eine Sequenz der Vance-Rede, im Hintergrund spielt die Musik aus dem berühmten «Titanic»-Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. Das Meme zeigt auch die wohl bekannteste Szene des Films am Schiffsbug. Doch statt Jack und Rose umarmen sich darin Vance und US-Präsident Donald Trump.

Der Hintergrund

In seinem Wahlkampf hatte Trump den US-Amerikanern niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch viele klagen über hohe Preise etwa im Supermarkt. Obwohl Trump als früherem Geschäftsmann im Bereich Wirtschaft Kompetenzen zugesprochen wurden, zeigen jüngste Umfragewerte gerade hier schwindenden Zuspruch.

Die Demokraten machen die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema vor den Kongresswahlen im November. Trump wirft den Demokraten vor, das Thema bewusst zu platzieren.

Die «Titanic» war am 10. April 1912 im englischen Southampton mit mehr als 2200 Menschen an Bord zur Jungfernfahrt nach New York ausgelaufen. Nach wenigen Tagen stiess der als unsinkbar geltende Luxusdampfer gegen einen Eisberg – und ging unter. Mehr als 1'500 Menschen starben. Ende der 1990er Jahre verfilmte James Cameron die Geschichte mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio. (dab/sda/dpa)

