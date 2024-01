Mehr als das Fünffache: Kuba kündigt drastische Erhöhung der Benzinpreise an

Der Benzinpreis in Kuba wird ab dem 1. Februar drastisch erhöht. Der Preis für ein Liter Normalbenzin steige von 25 kubanischen Pesos auf 132 kubanische Pesos, kündigte Finanzminister Vladimir Regueiro am Montag an.

Wegen Waffen-Vorwürfen vor Gericht: A$AP Rocky plädiert auf unschuldig

Der US-Rapper A$AP Rocky («Praise the Lord»), der wegen eines mutmasslichen Angriffs mit einer Schusswaffe vor Gericht muss, hat die Schuld an dem Vorfall abgewiesen. Der Musiker und Partner von Pop-Star Rihanna (35) habe vor einer Richterin in Los Angeles auf nicht schuldig plädiert, berichteten US-Medien am Montag (Ortszeit). Sein Anwalt, Joe Tacopina, sagte laut «Deadline.com» nach der Anhörung, er werde in dem Prozess aufzeigen, dass der Rapper «wahrlich unschuldig» sei.